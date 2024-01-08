Рамасвами: Байден обещал воссоединить США, но сделал прямо противоположное

Ведущие американские СМИ вместе с администрацией Байдена довели страну почти до точки разлома, заявил в эфире Fox News кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. По его словам, несмотря на заявления нынешнего главы Белого дома о желании воссоединить страну, он на самом деле сделал прямо противоположное.
ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США от Республиканской партии: Байден говорил, что хочет воссоединить нашу страну, но сделал прямо противоположное. По-моему, комбинация из ведущих СМИ и нынешней администрации на деле разделила нашу страну почти до точки разлома.
Я считаю, что потребуется лидер, способный сказать суровую правду не только демократам, но и нашей собственной партии, чтобы воссоединить обе партии нашей страны как единое целое. Полагаю, что именно так мы переведём нашу повестку «Америка прежде всего» на следующий уровень. И думаю, что в этой гонке я единственный кандидат, способный это сделать.
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