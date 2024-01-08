Рамасвами: Байден обещал воссоединить США, но сделал прямо противоположное

21:14 Дасаев назвал Беккенбауэра великим человеком для германского футбола Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

21:10 Жительница Горловки получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу Горловку в Донецкой Народной Республике. По словам мэра города Ивана Приходько, в результате этого пострадала одна женщина.

21:01 В сборной Германии отреагировали на новость о смерти Беккенбауэра В пресс-службе сборной Германии прокомментировали новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

20:53 В Белом доме заявили, что планов отставки главы Пентагона на фоне болезни нет Глава Пентагона Ллойд Остин продолжает исполнять свои обязанности из больницы, планов об отставке чиновника нет. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

20:53 Капелло — о Беккенбауэре: он был великим игроком и прекрасным руководителем Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

20:37 В УЕФА выступили с заявлением в связи со смертью Беккенбауэра В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

20:36 Число пострадавших в крупном ДТП в Новгородской области увеличилось до 16 Число пострадавших в крупном ДТП на трассе М-11 в Новгородской области достигло 16. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

20:24 Мишина: надеемся, что Губанова проявит себя на чемпионате Европы Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о перспективах Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Литве.

20:23 Макрон заявил, что Борн подала в отставку с должности премьера Франции Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский премьер-министр Элизабет Борн ушла в отставку.

20:15 Агент защитника «Рубина» Рыбуса рассказал о восстановлении игрока после травмы Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал, что его клиент восстановился после травмы.

20:11 «СТРАНА.ua»: в Херсоне произошла серия взрывов В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

20:04 На выставке «Россия» провели «флотскую» свадьбу в День Севастополя На международной выставке-форуме «Россия» провели «флотскую» свадьбу в День Севастополя.

19:59 «Вильярреал» проиграл клубу из третьего дивизиона и вылетел из Кубка Испании «Вильярреал» уступил «Унионистас де Саламанке» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

19:58 Axios: президент ОАЭ призвал Нетаньяху просить у Зеленского денег для палестинцев Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху попросить у Владимира Зеленского денег для палестинцев. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщил портал Axios.

19:48 Каррера: Миранчук — очень талантливый футболист, он может заиграть в «Аталанте» Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

19:44 Сальдо заявил, что значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

19:30 Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Беккенбауэр умер в 78 лет Ушёл из жизни легендарный немецкий защитник Франц Беккенбауэр.

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19:23 Мостовой рассказал, что переговоры с «Енисеем» возобновятся после праздников Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, что он может возглавить «Енисей».

19:14 Движение поездов в Нижнем Тагиле восстановлено после инцидента на железной дороге Движение поездов по станции Сан-Донато Свердловской железной дороги (СвЖД) в Нижнем Тагиле, которое было приостановлено посте инцидента с хлопком, восстановили. Информацию об этом предоставили в пресс-службе региональной железной дороги.

19:11 «Матч ТВ»: Мостовой может стать главным тренером «Енисея» Бывший футболист сборной России Александр Мостовой может возглавить «Енисей».

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18:45 Минздрав: в ДТП в Новгородской области пострадали десять человек В результате крупной аварии на трассе М-11 в Новгородской области пострадали десять человек. Об этом сообщили в Минздраве России.

18:44 Таранов: уход Салтыкова в «Локомотив» — значительная потеря для «Крыльев Советов» Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о переходе нападающего Никиты Салтыкова в «Локомотив».

18:33 NHL Trade Rumor: Кузьменко может быть обменян из «Ванкувера» в «Баффало» Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко может продолжить карьеру в «Баффало Сэйбрз».

18:33 Два петербуржца погибли под лавиной в Мурманской области Лавина сошла в районе ущелья Рамзая горного массива Хибины в Мурманской области. Под толщей снега оказались погребены двое жителей Санкт-Петербурга. Об их гибели сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

18:21 Агент Кавани: мы никогда не получали предложений от клубов РПЛ Вальтер Гульельмоне, агент нападающего «Боке Хуниорс» Эдинсона Кавани, высказался о возможном переходе своего клиента в РПЛ.

18:21 На выставке «Россия» представили интерактивную игру «Открывая Россию» Организаторы международной выставки-форума «Россия» представили интерактивную игру «Открывая Россию».

18:15 Губернатор уточнил, что в ДТП в Новгородской области столкнулись около 50 авто Губернатор Новгородской области Андрей Никитин уточнил, что в ДТП на трассе М-11 в Новгородской области столкнулись около 50 автомобилей.

18:06 Гендиректор «Боруссии» подтвердил переговоры с «Манчестер Юнайтед» по аренде Санчо Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке оценил возможный переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

18:03 Богомаз: средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ в небе над Брянской областью Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Климовским районом Брянской области. Такую информацию привёл руководитель региона Александр Богомаз.

17:53 Экс-футболист «Гавра» Гурули: когда Кузяев играет, у него нет стресса Бывший футболист «Гавра» Гия Гурули оценил форму полузащитника Далера Кузяева.

17:49 РБК: автосервисы рассказали о главных проблемах китайских машин в зимний период Представители российских автосервисов рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы китайских машин в зимний период. В числе неисправностей оказались поломки приборных панелей, а также сбои в работе мультимедийных устройств.

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17:36 В РЖД сообщили об ограничении движения поездов после хлопка в Нижнем Тагиле Движение поездов в районе станции Сан-Донато Свердловской железной дороги (СвЖД) в Нижнем Тагиле приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

17:35 Шевченко: могу уступить в подъём, однако со спуска обязательно отыграюсь Биатлонистка Наталия Шевченко объяснила, почему не боится катиться с опасных спусков.

17:21 СЭ: нападающим ХК «Спартак» Цыплаковым интересуются 12 клубов НХЛ Нападающий ХК «Спартак» Максим Цыплаков может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

17:20 Богомаз: ВСУ обстреляли село в Севском районе Брянской области Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу село Лемешовка Севского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

17:06 Главком ВС Швеции призвал жителей готовиться к возможной войне Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что гражданам страны следует быть готовыми к возможной войне. Его точку зрения разделил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин.

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16:53 В ОНК Москвы заявили, что рэперу Vacio вручили повестку Музыканту Vacio (Николаю Васильеву) вручили повестку в военкомат. Об этом заявил RT член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев.

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16:38 ТАСС: при инциденте на железной дороге в Нижнем Тагиле никто не пострадал Пострадавших и повреждений при инциденте на железной дороге в Нижнем Тагиле Свердловской области нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

16:30 Биатлонистка Шевченко — о падении с велосипеда: три шва наложили в прошлом мае Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала о падении с велосипеда во время тренировочных сборов, после которого на лицо пришлось накладывать швы.

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16:25 Шевченко: теперь я уже не просто бывшая лыжница, а полноценный биатлонист Россиянка Наталия Шевченко поделилась эмоциями от своего первого сезона в биатлоне.

16:12 Мостовой считает, что Головин может войти в число лучших игроков России Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение касательно полузащитника «Монако» Александра Головина.