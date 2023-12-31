Des Moines Register: Рамасвами хочет пожертвовать членством Украины в НАТО ради разрыва союза Пекина и Москвы

Перед США стоит задача завершить украинский конфликт «на разумных условиях», разрушив опасный союз России и Китая, приводит Des Moines Register слова кандидата в президенты от республиканцев Вивека Рамасвами. На встрече с избирателями в Айове он ещё раз указал, что готов отдать Москве занятые в ходе СВО территории и отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на прекращение совместных российско-китайских военных учений.

Кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами во время встречи с избирателями в Айове рассказал, как намерен добиваться окончания конфликта на Украине в случае избрания, пишет Des Moines Register. Он заявил, что перед США стоит стратегическая задача завершить украинский конфликт «на разумных условиях», добившись главной цели — разрыва опасного союза России и Китая.

Как напоминает издание, Рамасвами долгое время выступает против военной помощи Киеву и предлагает принять резолюцию, которая сохранит за Россией приобретённые территории Восточной Украины. Соглашение с Москвой об окончании конфликта подразумевает «трудный разговор о будущем НАТО», считает политик. Украина не станет членом альянса, если Кремль в свою очередь прекратит совместные военные учения с Китаем.

Кандидат в президенты также отмечает, что может предложить Москве «восстановить экономические связи», если та уберёт ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии, включая Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. «Я не собираюсь доверять Путину, как он не собирается доверять нам, — приводит его слова Des Moines Register. — Однако мы можем быть уверены, что каждая сторона будет преследовать собственные интересы».