Mediaite: очень большой секрет — о госпитализации главы Пентагона не знала даже его заместительница

Информация о внеплановом лечении Ллойда Остина скрывалась даже от его заместительницы и третьего человека в командной цепочке вооружённых сил США Кэтлин Хикс. Более того, чиновница не имела представления о состоянии здоровья шефа, когда ей пришлось прервать отпуск, чтобы принимать некоторые управленческие решения в Пентагоне и помогать президенту, передаёт Mediaite.

Госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина держалась в глубокой тайне. Об этом не знала даже его заместитель и третий человек в командной цепочке вооружённых сил США Кэтлин Хикс, когда ей пришлось приступить к обязанностям своего шефа, сообщает Mediaite со ссылкой на репортаж CNN.

Остин попал в больницу из-за осложнений, вызванных плановой медицинской процедурой. Но представители администрации Байдена держали всех в неведении более трёх дней, отмечает издание.

По данным СМИ, на прошлой неделе Хикс принимала «некоторые рутинные оперативные и управленческие решения» для Пентагона и была уполномочена помогать президенту. Но чиновницу, которая в то время находилась в отпуске в Пуэрто-Рико, не проинформировали о лечении Остина до 4 января.

Узнав о произошедшем, Хикс собиралась вернуться в Вашингтон. Но поскольку ожидалось, что глава Пентагона вернётся к своим полным обязанностям в пятницу, она решила остаться в Пуэрто-Рико.

«Неужели ни у одного из всех этих людей, которые постоянно окружают министра, работают с ним и помогают ему изо дня в день, не было возможности сообщить об этом Белому дому? Я удивлён, что никто до сих пор не использует слово «сокрытие», — прокомментировал ситуацию в интервью CNN чиновник Пентагона.

Пока неясно, какие именно процедуры проходил Остин и оказывался ли он недееспособным из-за осложнений. В своём заявлении министр заверил, что его состояние улучшается, а также признал проблемы, которые вызвало утаивание его местонахождения, обращает внимание Mediaite.