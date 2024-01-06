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Fox News: американских журналистов возмутила секретная госпитализация главы Пентагона на фоне обострения конфликтов в мире

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Министр обороны США Ллойд Остин ещё 1 января попал в больницу из-за осложнений после плановой хирургической операции, однако информация об этом появилась только в пятницу вечером, сообщает Fox News. Подобная секретность вызвала негодование у журналистов, освещающих деятельность оборонного ведомства США, говорится в статье.
Fox News: американских журналистов возмутила секретная госпитализация главы Пентагона на фоне обострения конфликтов в мире
AP

Министр обороны США Ллойд Остин ещё 1 января попал в больницу, однако новость о его госпитализации появилась лишь в пятницу, сообщает Fox News.

По имеющейся информации, глава Пентагона, который был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой хирургической операции, уже идёт на поправку.

Между тем подобная секретность вызвала негодование у журналистов, освещающих деятельность оборонного ведомства США.

В частности, Ассоциация прессы Пентагона направила письмо пресс-секретарю Минобороны Пэту Райдеру и помощнику Остина Крису Мигеру, в котором говорится следующее: «Тот факт, что он (Ллойд Остин. — ИноТВ) находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида уже четыре дня, а Пентагон только сейчас, поздно вечером в пятницу, предупреждает об этом общественность, является возмутительным».

В письме также отмечается: «В то время, когда растут угрозы для американских военнослужащих на Ближнем Востоке, а США играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности в войнах в Израиле и на Украине, особенно важно, чтобы американское общество было осведомлено о состоянии здоровья и о способности главы оборонного ведомства принимать решения».

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