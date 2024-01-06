Fox News: американских журналистов возмутила секретная госпитализация главы Пентагона на фоне обострения конфликтов в мире

Министр обороны США Ллойд Остин ещё 1 января попал в больницу из-за осложнений после плановой хирургической операции, однако информация об этом появилась только в пятницу вечером, сообщает Fox News. Подобная секретность вызвала негодование у журналистов, освещающих деятельность оборонного ведомства США, говорится в статье.
Министр обороны США Ллойд Остин ещё 1 января попал в больницу, однако новость о его госпитализации появилась лишь в пятницу, сообщает Fox News.
По имеющейся информации, глава Пентагона, который был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой хирургической операции, уже идёт на поправку.
Между тем подобная секретность вызвала негодование у журналистов, освещающих деятельность оборонного ведомства США.
В частности, Ассоциация прессы Пентагона направила письмо пресс-секретарю Минобороны Пэту Райдеру и помощнику Остина Крису Мигеру, в котором говорится следующее: «Тот факт, что он (Ллойд Остин. — ИноТВ) находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида уже четыре дня, а Пентагон только сейчас, поздно вечером в пятницу, предупреждает об этом общественность, является возмутительным».
В письме также отмечается: «В то время, когда растут угрозы для американских военнослужащих на Ближнем Востоке, а США играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности в войнах в Израиле и на Украине, особенно важно, чтобы американское общество было осведомлено о состоянии здоровья и о способности главы оборонного ведомства принимать решения».
В Могилёве (Белоруссия) сотрудниками правоохранительных органов были задержаны трое из четырёх участников белорусской рок-группы Nizkiz, снявшей клип в 2020 году на одной из несанкционированных акций оппозиции в Минске.
Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала информацию о том, что нападающего команды Квинси Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды из-за публикации фотографий со дня рождения в Дубае.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в частном доме в Краснодаре тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой, сообщила председатель краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диана Горбань.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова могут осложнить возвращение российских биатлонистов на международные соревнования.
Ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и беспилотники России поразили пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны России.