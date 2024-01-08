Politico: пока Украина ждёт помощи, Пентагон погряз в «больничном скандале»
После оставшегося без объяснений отсутствия министра обороны Ллойда Остина на одном из совещаний в Белом доме на прошлой неделе сенатор Роджер Уикер из Миссисипи, главный республиканец в сенатском комитете по вооружённым силам, назвал молчание Остина по этому поводу «неприемлемым» и потребовал провести брифинг, пишет Politico. Другой чиновник Министерства обороны сказал, что это может обернуться для Остина изнурительными слушаниями, «если он не уйдёт в отставку первым».
Бывший министр обороны Марк Эспер ранее в субботу в эфире CNN заявил, что понимает «опасения по поводу конфиденциальности», однако раскритиковал Пентагон за отсутствие прозрачности в отношении здоровья одного из высших должностных лиц национальной безопасности США. «Кто-то подвёл министра Остина в этом вопросе, — сказал Эспер. — Это важный момент. Очень важная должность, и поэтому люди хотят знать, есть ли у руля твёрдая рука в любое время».
Генерал-майор морской пехоты в отставке и бывший директор аппарата сенатского комитета по вооружённым силам Арнольд Пунаро также выразил непонимание, к чему офису главы Пентагона было совершать такую ошибку в то время, когда администрация пытается сохранить коалицию на Украине и принять дополнительное финансирование для Украины и Израиля.
По словам одного из представителей Министерства обороны США, кого-то придётся уволить. «Не сообщать [Белому дому], конгрессу или СМИ, что он болен, а затем говорить сотрудникам Пентагона, что он работает из дома, — это уже другой уровень. Это проблема, — подчеркнул один из бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны. — Кто-то принял решение не раскрывать информацию».
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