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CNN: Байден несколько дней не знал о госпитализации главы Пентагона

Материал представлен в переводе ИноТВ
Джо Байден узнал о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина лишь в четверг вечером, пишет CNN со ссылкой на осведомлённый источник. При этом, как отмечается в статье, глава Пентагона попал в больницу ещё в понедельник, 1 января.
CNN: Байден несколько дней не знал о госпитализации главы Пентагона
AP
Президент США Джо Байден в течение нескольких дней не знал, что министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, сообщает CNN со ссылкой на осведомлённый источник.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал американского лидера об этом лишь поздно вечером в четверг вскоре после того, как сам Салливан узнал о госпитализации Остина.

Глава Пентагон попал в больницу 1 января с осложнениями после плановой хирургической операции. Однако оборонное ведомство сообщило о его госпитализации лишь в пятницу.

Остин сделал свое первое заявление в субботу, через пять дней после госпитализации. Он признал, что ему следовало «лучше поработать» над оповещением общественности. Однако он не стал извиняться за то, что своевременно не уведомил общественность и прессу.

Остин не сообщил подробностей о своëм состоянии и не уточнил, почему он был госпитализирован 1 января. В субботу вечером глава Пентагона поблагодарил «удивительный» персонал Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида за оказанную ему помощь и сказал, что «идёт на поправку» и с нетерпением ждëт возвращения в Пентагон.

По словам представителя Министерства обороны, по состоянию на вечер субботы Остин оставался в больнице.
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источник
CNN США Северная Америка
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болезнь больница Джо Байден Ллойд Остин США
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