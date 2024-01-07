CNN: Байден несколько дней не знал о госпитализации главы Пентагона

16:59 В Подмосковье после пожара в загородном доме пропал рэпер Sir-J Рэпер Сергей Булавинцев, известный под псевдонимом Sir-J, пропал в Московской области после пожара в загородном доме.

16:52 «Салават Юлаев» дома победил «Барыс» в матче КХЛ «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

16:51 Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическим путём Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля урегулировать конфликт с ливанским движением «Хезболла» политическим путём.

16:48 Япония внесёт в фонд НАТО $37 млн на системы обнаружения дронов для Украины Токио направит в фонд НАТО $37 млн, которые будут потрачены в том числе на предоставление Украине систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом предоставила глава МИД Японии Ёко Камикава.

16:43 Путин рассказал, как вернул икону мученицы Елизаветы с мощами из Нью-Йорка Президент России Владимир Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы с частицей её мощей.

16:37 Уголовное дело возбудили после инцидента с гранатой в кальянной в Домодедове Инцидент с гранатой, который произошёл 7 января в помещении одного из заведений в Домодедове, стал основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

16:36 Дубль Шалунова помог «Локомотиву» победить «Трактор» в КХЛ «Локомотив» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

16:36 Минобороны: ракетные войска стратегического назначения проведут семь пусков МБР Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) намерены провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2024 году.

16:28 Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения участника СВО в Ульяновске Избиение участника специальной военной операции, а также угрозы в адрес его семьи станут основанием для возбуждения уголовного дела. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

16:25 Politico: место Мишеля в Евросовете может занять премьер Венгрии Орбан Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может занять пост главы Европейского совета после ухода с должности его нынешнего председателя Шарля Мишеля.

16:23 «Милан» в гостях победил «Эмполи» в чемпионате Италии «Милан» победил «Эмполи» в матче 19-го тура чемпионата Италии.

16:19 ТАСС: двое пострадавших при инциденте с гранатой в Домодедове госпитализированы Три человека пострадали в результате инцидента с предметом, похожим на гранату, в помещении кальянной в Домодедове. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Московской области, двое из них остаются в больнице.

16:17 Титов назвал безосновательным страх россиян перед трудовыми мигрантами Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов высказал мнение, что страх российских граждан перед трудовыми мигрантами является абсолютно безосновательным.

16:11 Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о путешествии на Байкал Президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска, которая мечтала о путешествии на Байкал.

16:10 «Чемпионат»: Салтыков подписал контракт с «Локомотивом» Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков подписал контракт с «Локомотивом».

16:05 МО: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 130 человек Подразделения группировки российских войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. По данным Министерства обороны России, потери противника за сутки составили до 130 военнослужащих.

16:04 Ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за перебои с водой под Калугой Организацию, предоставляющую коммунальные услуги жителям сельского поселения Куйбышевского района Калужской области, оштрафовали за нарушение прав потребителей на бесперебойное холодное водоснабжение. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

16:03 Губернатор Брянской области Богомаз сообщил ещё об одном сбитом украинском дроне Средства противовоздушной обороны России пресекли ещё одну попытку Киева совершить террористическую атаку на объекты внутри страны с использованием беспилотника. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

15:59 Ресторатор Ксения Караулова поддержала кандидатуру Путина на выборах 2024 года Ресторатор Ксения Караулова поддержала выдвижение кандидатуры российского лидера Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году.

15:56 Globo: Артур принял предложение «Зенита» Бразильский нападающий «Палмейрас» Артур Гимарайнс принял предложение санкт-петербургского «Зенита».

15:53 МВД России: более 1,4 млн человек приняли участие в праздновании Рождества Более 1,4 млн человек в России приняли участие в праздновании Рождества Христова. Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

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15:40 Генерал Бюлер: ПВО Украины бессильна против российских ракет X-22 Средства противовоздушной обороны, имеющиеся на вооружении Украины, не способны противостоять российским крылатым ракетам X-22. Такое мнение высказал немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер.

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14:21 Колосков: УЕФА рассматривал возможность допуска юношеских сборных России к европейским турнирам Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что в УЕФА рассматривали возможность допуска юношеских сборных России к участию в европейских турнирах.

14:19 ТАСС: внук Никиты Хрущёва скончался от острой сердечной недостаточности Причиной смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Алексея Аджубея, скончавшегося 6 января на 70-м году жизни, стали проблемы с сердцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

14:08 МО России: ВСУ потеряли за сутки более 300 военнослужащих на Донецком направлении Подразделения Вооружённых сил России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении. Как сообщили в Министерстве обороны, потери противника составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными.

14:05 Рублёв — о победе на турнире ATP: лучшей недели у меня и быть не могло Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал завоевание 15-го титула в турнирах ATP.

13:59 Сестра главы КНДР заявила, что Пхеньян ответит огнём на любую провокацию Сеула У армии КНДР сняты предохранители на оружии, Пхеньян ответит «крещением огнём» на любую провокацию со стороны Южной Кореи. Об этом заявила сестра северокорейского лидера, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

13:51 «Родина» арендовала у «Рубина» нападающего Кузнецова «Родина» объявил о переходе нападающего Даниила Кузнецова из «Рубина».

13:48 Лукашенко: на Белоруссии «будут тренироваться» в ходе предстоящих выборов Враждебные силы «будут тренироваться» раскачивать обстановку в Белоруссии в ходе предстоящих в феврале парламентских и местных выборов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

13:42 Смольский: благодаря шансу, который дали соперники, удалось победить в масс-старте Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

13:37 Средства ПВО России перехватили за сутки 14 снарядов РСЗО и шесть ракет «Нептун» Российские средства противовоздушной обороны перехватили за прошедшие сутки 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун».

13:31 СЭ: Атанасов избежал тяжёлой травмы и может вернуться до конца регулярки КХЛ Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунь Ред Стар».

13:25 В Подмосковье задержали мужчину, применившего гранату в кальянной в Домодедове Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья задержали мужчину, которого подозревают в применении предмета, внешне похожего на гранату, в кальянной в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

13:23 Ласицкене выиграла первый в 2024 году турнир Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выиграла турнир «Рождественские старты» в Екатеринбурге.

13:15 МО: заболеваемость в российской армии с 2019 года снизилась на 9,4% Показатель общей заболеваемости в Вооружённых силах России с 2019 года снизился на 9,4%, в тот же период заболеваемость болезнями органов дыхания сократилась на 20,1%. Такими данными поделилось 7 января Министерство обороны России.