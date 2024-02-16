Fox Business: конгресс заинтересовался подозрительными кредитками семейства Байденов

Расследование конгресса по импичменту американского президента продолжает набирать обороты. Законодатели вызывали на допрос компании, которые выдавали кредитные карты родственникам главы Белого дома. По мнению парламентариев, расходы по этим картам оплачивала китайская энергетическая группа CFC, с которой сотрудничали Хантер Байден и его отец, сообщает Fox Business.

В этом месяце расследование палаты представителей по импичменту президента Байдена вступило в решающую фазу. Вчера законодатели слушали сенсационные показания бывшего соратника Хантера Байдена Тони Бобулински. Он засвидетельствовал, что Хантер однажды назвал Джо Байдена «председателем» в текстовых сообщениях с деловыми партнёрами, работающими над китайской энергетической сделкой.

Кроме того, бывший соратник Хантера Байдена Роб Уокер недавно сообщил законодателям, что Джо Байден однажды встречался с председателем китайской энергетической группы CFC. Республиканцы в комитете по надзору теперь заявляют, что Джо Байден общался почти со всеми иностранными деловыми партнёрами Хантера.

Ровно через неделю брат президента Джеймс Байден предстанет перед законодателями для дачи показаний за закрытыми дверями. Сам Хантер Байден должен дать показания через неделю, 28 февраля.

Со мной на связи с самыми свежими новостями конгрессмен от Кентукки Джеймс Комер, который является председателем комитета палаты представителей по надзору. Господин председатель, рады видеть вас сегодня утром. Большое вам спасибо за участие.

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен: Доброе утро, Мария.

Мне бы хотелось обсудить показания Тони Бобулински. Но сначала давайте перёйдем к некоторым последним новостям, которые у вас есть. Я знаю, что сегодня утром вы рассылали повестки. Расскажите, кого вы вызывали и почему?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Мы отправили повестки нескольким компаниям, выпускающим кредитные карты. Благодаря интервью и показаниям, которыми мы уже располагаем, нам стало известно, что различные члены семьи Байденов использовали несколько кредитных карт. Мы считаем, что эти карты использовались для личных расходов, и мы считаем, что они оплачивались CFC или филиалами, финансируемыми CFC.

Так что это то, что, очевидно, нам нужно расследовать. И дело в том, что сегодня мы наконец предприняли шаги по выдаче повесток.

То есть вы хотите сказать, что схемы включали использование кредитных карт: они (Байдены. — ИноТВ) тратили деньги, а Китай оплачивал счета? Это один из способов, которым им платили?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Мы знаем, что существовала довольно обширная схема отмывания денег. Мы знаем, что они использовали сложную серию транзакций через компании, которые я считаю подставными. Подставная компания, как хорошо знают ваши зрители, — это компания, которая не имеет активов и конкретных целей.

И это был сложный способ попытаться обмануть налоговое управление и действовать привычным для них теневым способом. Одна из вещей, которая бросается в глаза во всех банковских выписках, — это множество платежей по кредитным картам. И это были различные кредитные карты.

Кто-то сказал: «Ну, просто пошлите повестку компании, которая выпускала их кредитные карты». Дело в том, Мария, что у них были десятки кредитных карт и десятки банковских счетов. Но нам удалось сузить круг вопросов до конкретных кредитных карт, которые использовались различными членами семьи Байденов.

В общем, мы предприняли все необходимые шаги, чтобы сегодня выдать повестку, которая обеспечит победу в суде. Напомню, что с самого начала нашего расследования мы запрашиваем очень конфиденциальную, очень личную информацию о семье Байденов.

Никто не думал, что мы когда-нибудь сможем получить эту информацию. Но мы всё сделали правильно и теперь побеждаем. У нас есть шанс выиграть суд, и я верю, что мы сможем получить информацию об этой кредитной карте.

Дата публикации 15 февраля 2024 года.