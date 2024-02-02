Newsmax: конгрессмен Комер обвинил Белый дом в сокрытии сведений о коррупции Байдена

Комитет палаты представителей США по надзору не может получить доступ к архивным речам Байдена, которые могут пролить свет на коррупционную схему на Украине, заявил в интервью Newsmax председатель комитета Джеймс Комер. По его словам, Белый дом мешает проводить расследование, потому что ему это очень не выгодно, при этом во время преследования Трампа нужные документы были предоставлены через месяц.

РОБ ШМИТТ, ведущий Newsmax: Председатель комитета палаты представителей США по надзору Джеймс Комер заявил, что в августе запросил в Национальном архиве черновые варианты речей Байдена в годы его вице-президентства, однако спустя пять месяцев так их и не получил. Раньше Белый дом разрешал архиву передавать конгрессу президентские документы, связанные с Трампам, спустя месяц после получения запроса. Иначе дело обстоит с Байденом. И конгрессмен сегодня у нас в эфире [по этому поводу]. Рады вас видеть у нас.

Знаете, надёжный информатор ФБР утверждает, что владелец (украинской газовой компании. — ИноТВ) Burisma заявил о том, что заплатил Хантеру и Джо Байдену по 5 миллионов долларов в дополнение к годовой зарплате в размере одного миллиона, которую получил Хантер. Так что правда о том, что на самом деле произошло c (экс-генпрокурором Украины. — ИноТВ) Виктором Шокиным имеет важное значение для национальной безопасности.

ДЖЕЙМС КОМЕР, председатель комитета палаты представителей США по надзору: Точно, он играет ключевую роль в этом расследовании. Вы показывали видео, которое подтверждает, что Джо Байден действительно заставил уволить Шокина. Он придерживал деньги налогоплательщиков в виде иностранной помощи для Украины, пока они не уволили прокурора, который по воле случая расследовал коррупцию в энергетической компании его сына — компании, которая платила его сыну миллион долларов и, согласно этому документу ФБР, предположительно ещё от 5 до 10 миллионов долларов.

Так что нам нужна эта информация. Национальный архив ответил, что они бы рады предоставить эти данные, однако им не позволяет Белый дом. Вот свидетельство о сокрытии сведений, и поэтому мы собираем все доказательства, чтобы подать в суд. Мы ждём эту информацию, и то, что Белый дом продолжает её скрывать и не хочет прозрачности, показывает, что ему это очень не выгодно. Я думаю, что американцы могут видеть насквозь, что случилось с Джо Байденом, который оказывал услугу за услугу — придерживал иностранную помощь Украине, чтобы в обмен прокурор оставил его сына в покое.