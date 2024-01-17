Fox News: на чехле пистолета Хантера Байдена нашли следы кокаина

У сына президента Джо Байдена Хантера были найдены следы кокаина на чехле пистолета, сообщает Fox News. Между тем он просил о приостановке этого дела против него. Но прокуратура считает, что для этого теперь нет никаких оснований.

Новый удар по президенту. Федеральная прокуратура говорят, что нашла следы кокаина на чехле, который Хантер Байден использовал для хранения своего пистолета. С нами на прямой связи Лукас Томлинсон из Вашингтона. Привет, Лукас!

ЛУКАС ТОМЛИНСОН, журналист: Привет, Лоуренс! Федеральная прокуратура просит судью не принимать попытки Хантера Байдена отвергнуть выдвинутые против него обвинения. Они раскрыли новые судебные документы, которые говорят о том, что следователи в прошлом году нашли следы кокаина на чехле, в котором держал свой пистолет сын президента. Вот, о чём гласят эти документы.

«Затем химик ФБР проанализировал эти следы и выявил, что это был кокаин… Если говорить прямо, следователи буквально нашли наркотики на чехле, в котором ответчик хранил своё оружие». Конечно, нам не стоит напоминать нашим зрителям, насколько опасно совместное использование кокаина и огнестрельного оружия.

Команда специального советника Дэвида Вайза дала ответ на заявку о снятии обвинения с сына президента. Опираясь на эти документы, прокуратура заявила, что, чтобы это сделать, нет никаких доказательств «в поддержку его заявлений, что исполнительная власть, которую возглавляет его отец, президент Байден, и министерство юстиции, которое возглавляет генеральный прокурор, назначенный его отцом, разрешили прокурору США и специальному прокурору на выбор расследовать «незаконные политические мотивы».

Напомним, какие обвинения выставлены против Хантера по делу об оружии: ложь во время покупки огнестрельного оружия, дача ложной информации, относящейся к данным, которые должен хранить продавец огнестрельного оружия с федеральной лицензией, владение оружием человеком, который незаконно употребляет или имеет зависимость от веществ, оборот которых контролируется государством.

Хантеру также предъявлены три обвинения в тяжёлых преступлениях и шесть обвинений в преступлениях небольшой тяжести в Калифорнии, а также обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Мне интересно, Лукас… Я знаю, президент говорил, что любит сына. Но не считают ли другие чиновники, что он проявляет слишком много потворства сейчас, особенно учитывая грядущие выборы?

ЛУКАС ТОМЛИНСОН: Конечно, многие критики говорят, что президент набирает по опросам меньше, чем кто-либо из президентов, идущих на переизбрание, и вообще чем кто-либо из президентов со времён Второй мировой войны. Так что, думаю, многие избиратели так и думают, и это тоже влияет.

Так интересно. Эта партия выступает против ношения оружия, хочет принять в этом плане новые законы. И тут у вас человек с оружием, принимающий тяжёлые наркотики. Безумие. Лукас, спасибо вам.

Дата выхода в эфир 17 января 2024 года.