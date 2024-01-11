Fox News: «клоунада в Капитолии» — Хантер Байден превращает слушания в конгрессе в шоу и фарс

Сын президента США наконец явился на слушания в палату представителей — но заодно захватил с собой съёмочную группу. «Хантер снимает фильм об уклонении от уплаты налогов, алиментов и повесток в суд», — предположил ведущий Fox News, назвав происходящее «шоу клоунов». При этом представители Белого дома так и не смогли ответить, знал ли президент о том, что Хантер явится в Капитолий и зачем он помогает сыну избегать повесток в конгресс.

Сейчас конгресс пытается привлечь Хантера Байдена к ответственности за неуважение к суду, и президентскому минюсту придётся решать, арестовать ли сына президента или предоставить избалованному паршивцу особое отношение, которое он получал всю свою жизнь. Но Хантеру всё равно, ведь он снимает кино! Сегодняшнюю драму и вообще всю драму за последние пару лет на камеры запечатлевает съёмочная группа, которая следует за ним по пятам. Вот и сегодня с ним была съёмочная группа.

Его спонсоры продадут документальный фильм о Хантере Байдене. Вы это слышали? Хантер снимает фильм об уклонении от уплаты налогов, алиментов и повесток в суд. «Как я разрушил президентскую кампанию моего отца» — скоро на Netflix. Он юрист, художник, да ещё и актёр. Гордится ли отец?

ЖУРНАЛИСТ: Хантер Байден сегодня появится на Капитолийском холме. Насколько это большая головная боль для вас?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Хантер Байден — частное лицо. Он не является сотрудником Белого дома, как вы знаете. Больше мне сказать нечего.

ЖУРНАЛИСТ: Но в последний раз, когда он там появлялся, вы говорили, что президент, безусловно, был в курсе того, что собирался сказать его сын.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Да, я такое говорила. А сегодня я говорю…

ЖУРНАЛИСТ: Значит, президент Байден не помогает сыну в деловых сделках, но помогает избегать повесток в конгресс?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Это неправда. Это совершенно некрасивый вопрос. Я вам говорю…

ЖУРНАЛИСТ: Просто помогите нам разобраться! Расскажите нам, что знал президент?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Я помогаю вам. Мне больше нечем поделиться.

Теперь президенту не могут объявить импичмент за препятствование делу, потому что технически его сын всё-таки явился. Так они думают. Хантер и Джо ведь разговаривают каждый день. По крайней мере, по их словам. «Пап, я собираюсь заскочить завтра на судебные слушания со своим адвокатом и банкиром. Съёмочная группа будет всё снимать для документалки. Сходим потом куда-нибудь поужинать?» «Сынок, вообще-то у меня запланирован ужин с Камалой… Но так и быть, я его перенесу».

ЖУРНАЛИСТ: Был ли Белый дом заранее проинформирован о том, что Хантер Байден появится сегодня на слушаниях в комитете по надзору палаты представителей на Капитолийском холме?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Я скажу то же, что говорила уже много раз: Хантер, как вы все знаете, является частным лицом. Он не является сотрудником Белого дома. Он сам принимает решения, как он сделал и сегодня.

Дата выхода в эфир 11 января 2024 года.