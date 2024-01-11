Марджори Тейлор Грин: «Хантер Байден не жертва, а преступник»
Марджори, у вас тоже выдалось знаменательное утро. Скажите нам пару слов об этой истории с Хантером Байденом. Мне-то всё равно, я хочу отправить Джо Байдена на покой, но я не вижу, каким образом его (Хантера Байдена. — ИноТВ) выходки хоть сколько-нибудь помогают его отцу или Демократической партии. Объясните мне, Марджори.
МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, конгрессмен США: Совершенно с вами согласна, Ларри. На самом деле, его сегодняшние выходки предназначены для фильма, над которым сейчас работают. Я видела, как они шли в зал слушаний, рядом с Хантером Байденом были его адвокаты и его бизнес-партнёр Кевин Моррис. Но был ещё один человек — с камерой. Понимаете, Хантер Байден снимает фильм, в котором пытается представить себя жертвой, тогда как мы знаем, что он вовсе не жертва. На самом деле, он преступник.
И они сидели там, слушая заседание нашего комитета по надзору, где мы голосовали за привлечение его к ответственности за неуважение к конгрессу, пока не настала моя очередь говорить. И тогда, Ларри, Хантер Байден сразу вскочил, и все они выбежали из зала. Я знаю, что он боялся моих слов, потому что я собиралась говорить об очень серьёзных преступлениях, которые он совершил, и у нас есть доказательства.
Речь идёт о нарушении закона Манна, о перевозке людей для сексуальной эксплуатации. Я бы сказала, Ларри, здесь толстая ирония: Джо Байден со своей пограничной политикой виновен в контрабанде людей, а его сын Хантер Байден виновен в контрабанде людей с целью сексуальной эксплуатации. И у нас есть документальные подтверждения.
Хантеру Байдену повезло, что никто не позвал пристава, чтобы тот надел на него наручники и бросил в тюрьму.
Дата выхода в эфир 10 января 2024 года.
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