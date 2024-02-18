ABC: Трампа оштрафовали на $355 млн — однако его лидерству это никак не вредит

Суд обязал Дональда Трампа выплатить $355 млн по делу о мошенничестве — однако экс-президенту это никак не мешает успешно продолжать предвыборную кампанию, утверждает ABC News. После вынесения приговора Трамп пообещал подать апелляцию, а затем отправился «обхаживать молодую аудиторию» на выставку кроссовок. Несмотря на все суды, Трамп опережает свою главную соперницу Никки Хейли на 32 пункта даже в её родном штате, а Байдена — уже на 10 пунктов.

Бывший президент Дональд Трамп наносит ответный удар после того, как судья в Нью-Йорке обязал его выплатить 355 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве. Сегодня Трамп проводит свою предвыборную кампанию в «колеблющихся» штатах Пенсильвания и Мичиган, пока Никки Хейли пытается «разогреть» свою родную Южную Каролину за неделю до праймериз в этом штате. Корреспондент ABC News Алекс Преша с репортажем из Мичигана.

Сегодня вечером бывший президент Трамп даёт отпор, обещая подать апелляцию после того, как судья в Нью-Йорке признал его виновным в мошенничестве и обязал выплатить более 350 миллионов долларов в качестве штрафа.

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: Если бы я не баллотировался, ничего такого никогда бы не случилось. Не было бы ни одного из этих исков. Ничего! У меня была бы хорошая жизнь. Но я выбрал эту жизнь по другой причине — мы снова сделаем Америку великой!

Сегодня Трамп сменил зал суда на предвыборную кампанию, остановившись в штате Пенсильвания, где обхаживал более молодую публику на выставке кроссовок.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы должны привлечь молодёжь к голосованию. Вы проголосуете, и мы изменим ситуацию!

А вечером Трамп отправляется в Мичиган, где сегодня начинается досрочное голосование. О судебном деле здесь думают многие.

АЛЕКС ПРЕША, корреспондент ABC News: Как вы думаете, в целом это будет иметь положительный результат (для Дональда Трампа. — ИноТВ)?

ИЗБИРАТЕЛЬ: Не знаю. Но в целом, кажется, ему это никак не вредит. Только время покажет.

Тем временем Никки Хейли ужесточает критику в адрес бывшего президента Трампа и его юридических проблем.

НИККИ ХЕЙЛИ, кандидат в президенты США: А затем появились отчёты о предвыборной кампании, и мы увидели, что он потратил 50 миллионов долларов из средств кампании на личные судебные дела.

Однако Хейли отстаёт от Трампа на 32 пункта в своём родном штате. До республиканских праймериз в Южной Каролине осталась всего неделя. Хейли настаивает на том, что она настроена на долгую борьбу, ссылаясь на недавний опрос ABC News/Ipsos.

НИККИ ХЕЙЛИ: 59 процентов американцев считают, что Джо Байден и Дональд Трамп слишком старые, чтобы баллотироваться в президенты.

Эд Казински, давний демократ, говорит, что он с этим согласен.

ЭД КАЗИНСКИ, избиратель: Мне за семьдесят. И я могу сказать, что я слишком стар, чтобы быть президентом. А я моложе их обоих! Так что им пора отойти в сторону.

Сегодняшний митинг в Мичигане — это мощный сигнал о том, что Трамп уже ведёт себя как предполагаемый кандидат от республиканцев. Недавний опрос показал, что он на 10 пунктов опережает Джо Байдена.

Вечерний репортаж для нас подготовил Алекс Преша, спасибо.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2024 года.