ABC News: власти Нью-Йорка пытаются через суд защитить безопасность детей и подростков в соцсетях

Власти Нью-Йорка обратились в суд с жалобой на целый ряд популярных приложений, обвиняя их разработчиков в том, что они намеренно стремятся развить у молодёжи зависимость от соцсетей, передаёт ABC News. От этих компаний требуют изменить стратегию, чтобы обеспечить более надёжную защиту для детей и подростков в онлайн-пространстве, а также помочь покрывать расходы на лечение негативных последствий влияния соцсетей на психику подрастающего поколения.

ЭРИК АДАМС, мэр Нью-Йорка: Мы должны принять меры, чтобы защитить в интернете наших детей от вреда.



Сегодня утром власти Нью-Йорка подали в суд на компании, связанные с социальными сетями, утверждая, что они провоцируют кризис в сфере психического здоровья. Иск направлен против TikTok, Instagram*, Facebook*, SnapChat и YouTube. И компании обвиняются в том, что они разработали свои приложения так, чтобы их использование вызывало у молодёжи зависимость.



ЭШВИН ВАСАН, комиссар по здравоохранению Нью-Йорка: Никто не говорит о том, что нужно лишиться смартфонов или лишиться этих платформ. Мы говорим о необходимости фундаментального набора правил и регулирующих положений.



Власти города требуют, чтобы эти компании изменили своё поведение, а также помогли покрывать расходы на лечение психических расстройств. В ответ эти платформы теперь обороняются.



Meta**, материнская компания Facebook и Instagram, заявила: «Мы хотим, чтобы подростки получали безопасный опыт по использованию интернета в соответствии с их возрастом, и у нас имеется более 30 инструментов и опций, направленных на то, чтобы оказывать поддержку им и их родителям».



Не далее как в прошлом месяце руководители этих технологических компаний выступали перед конгрессом, где их обвинили в неспособности защитить детей от издевательств и эксплуатации.



ДЖОН ОССОФФ, сенатор от штата Джорджия: Разве интернет не является опасным местом для детей?



МАРК ЦУКЕРБЕРГ, генеральный директор Meta: Я думаю, это возможно. Да, там есть и то, и другое — и возможность для людей совершать великие дела, но также и риск ущерба, над этим нам ещё нужно поработать.



ДЖОН ОССОФФ: Да, это опасное место для детей.



По всей стране уже была подана серия исков, аналогичных нью-йоркскому. Однако такие дела редко удаётся выиграть — отчасти из-за принятого несколько десятилетий назад «Раздела 230» к федеральному закону, защищающему технологические компании от ответственности за содержание тех публикаций, которые люди делают на их платформах.



ЭРИК АДАМС: У нас должны иметься обязательные и согласованные стандарты — а не заплатки в виде исправлений, исполнение которых является добровольным. И в конечном итоге бремя ответственности перекладывается обратно на родителей, учителей и молодёжь.



Нью-Йорк также требует денежной компенсации, однако её точный размер пока неизвестен.



Дата выхода в эфир 15 февраля 2024 года.



* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022 г.



** Организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022 г.