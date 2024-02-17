Fox News: после беспорядков BLM американцам не хватает полиции

Американский город Сент-Луис, разгромленный в 2020 году активистами Black Lives Matter, страдает от нехватки стражей порядка. В местном полицейском департаменте более 300 незакрытых вакансий — неудивительно, ведь эта работа стала крайне опасной, а полицейские порой остаются без зарплаты, передаёт Fox News.

Полицейский департамент Сент-Луиса оказался в тяжёлом положении не только из-за рекордной преступности, но и из-за нарастающего кадрового кризиса. По данным полицейского профсоюза, в департаменте более 300 вакансий, что ещё больше затрудняет патрулирование.



НИК ШРОЕР, сенатор штата Миссури: Полицейские взывали ко мне, рассказывая, как они рискуют своей жизнью, оставив семью, отправляются в самые криминальные районы, и им не платят! Им дают бумажные чеки, которые потом не принимаются к оплате! Город в целом сейчас населяют менее 300 тысяч человек. Такого никогда раньше не было! Бизнес бежит отсюда, люди гибнут, конституционные права ограничиваются.



Лоренс сейчас с нами на связи из Сент-Луиса, вместе с Энн Дорн. Лоренс, мы помним её, это вдова Дэвида Дорна, полицейского капитана на пенсии, убитого во время протестов в Сент-Луисе. С нами также Роджер Мёрфи, бывший детектив полиции, занимавшийся делами об убийствах. Доброго всем утра!



ЛОРЕНС ДЖОНС, корреспондент Fox News: Доброе утро, Эйнсли. Большое спасибо. Начнём с госпожи Дорн. Когда вы слышите, что некоторым из этих копов не платят, что чеки не принимаются, когда вы слышите о движении за лишение полиции финансирования… Что это делает с вашим городом?



ЭНН ДОРН, вдова полицейского: Это подрывает боевой дух, сотрудники не будут работать. Мы теряем сотрудников постоянно. Невозможно набирать сотрудников, когда такое происходит. Когда (конгрессвумен. — ИноТВ) Кори Буш и (мэр Сент-Луиса. — ИноТВ) Тишора Джонс призвали лишить полицию финансирования, на что это похоже? Граждане спрашивали: «Что это значит? На улицах больше не будет полицейских?» Им ответили: «Нет, мы сделаем так, что на улицах будут социальные работники». Чего люди не понимают, так это того, что социальный работник добирается туда не сам, его привозит на машине полицейский. Таким образом, одним полицейским на улице меньше. Они не столько сокращают число сотрудников, сколько поручают им другую работу, таким образом, они уже не работают на улицах. И граждане страдают. Они не видят полицию, им хочется присутствия полиции, но они его не видят!



ЛОРЕНС ДЖОНС: Знаете, детектив, мы смотрим все эти видео: у нас дети носят AR-15 и стреляют! При этом они остаются в машинах, и им плевать. И социальный работник эту проблему не решит.



РОДЖЕР МЁРФИ, бывший полицейский Сент-Луиса: Нет, социальный работник её не решит. Понимаю, когда речь идёт о детях более младшего возраста. Но когда они уже ходят с огнестрельным оружием и стреляют в людей без разбора, ни один социальный работник в мире не сможет этого остановить. Невозможно уговорить их так не делать. Потому что им говорят, что это нормально. Местное общество, город Сент-Луис, наши политики, те, кто управляет городом, говорят этим детям: «Это нормально! Не волнуйтесь! Ничего вам не сделают!» Возвращаясь к тому, о чём говорила Энн, к чекам, которые не принимаются… Пенсионерам приходится трудно: их медицинскую страховку город не оплачивает. Они сталкиваются с тем, что не могут получить медицинские услуги по страховке. Приходится звонить… Итак, это другой момент. Никто теперь не хочет быть полицейским в этом городе.



ЛОРЕНС ДЖОНС: Ситуация вышла из-под контроля?



РОДЖЕР МЁРФИ: Ситуация вышла из-под контроля. У нас никогда раньше такого не было! Никогда! Только последние пять-десять лет.



ЛОРЕНС ДЖОНС: Госпожа Дорн, это ведь привело к смерти вашего мужа! Это безответственное руководство!



ЭНН ДОРН: Именно так. Лайда Крюсон (бывший мэр Сент-Луиса. — ИноТВ) призвала полицейских не вмешиваться, в то время как город горел, в людей стреляли. Какой город станет так делать?! Когда ваш город разрушают, вы мобилизуете все силы, обращаетесь за помощью. Стягиваете сюда больше полиции, чтобы прекратить это. А они (власти. — ИноТВ) позволили всё это буйство. И во многом… Я уже приводила раньше эту аналогию. Это как «Судная ночь»* — одна ночь, когда все могут творить всё что угодно, совершать любые преступления, и им за это ничего не будет. И никому ничего не было, всех отпустили!



ЛОРЕНС ДЖОНС: Невероятно. Энн Дорн, детектив, большое спасибо, что уделили нам время. Передаю слово коллегам в Нью-Йорке.



Большое спасибо, Лоренс.



Дата выхода в эфир 15 февраля 2024 года.



* «Судная ночь» — американский триллер-антиутопия 2013 года (прим. ИноТВ).