Mediate: избитый народной дружиной нелегал оказался жителем Нью-Йорка

В Нью-Йорке добровольный отряд по борьбе с преступностью «Ангелы-хранители» в прямом эфире избил мигранта, обвиняя его в магазинных кражах, рассказывает Mediate. Позднее полиция выяснила, что задержанный на самом деле живёт в Нью-Йорке и нет никаких доказательств его преступной деятельности.

Избитый народной дружиной в прямом эфире мигрант оказался жителем Нью-Йорка, пишет Mediate.

Как рассказывает издание, во вторник члены некоммерческой волонтёрской организации «Ангелы-хранители», которая борется с преступностью, давали интервью Fox News. Внезапно они выбежали из кадра, камера последовала за ними и запечатлела, как они избивают мужчину на тротуаре.

«Наши парни только что поймали одного из мигрантов прямо тут, на углу 42-й и 7-й», — объяснил происходящее основатель отряда Кёртис Слива. Он обвинил мужчину в магазинных кражах и утверждал, что ранее «Ангелы-хранители» уже ловили его, срывали преступные планы и «немного проучили». «Мы должны вернуть 42-ю улицу, — подчеркнул Слива. — Эти нелегалы думают, что она принадлежит им, считают себя ночью королями».

В среду, однако, полицейское управление Нью-Йорка (NYPD) сообщило, что так называемый мигрант проживает в Бронксе — одном из районов Нью-Йорка. Представитель полиции рассказал AP, что прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили мужчину, которого «задержали очевидцы». Они заявили, что он якобы пытался «сорвать» интервью Сливы.

По информации AP, полиция вручила мужчине повестку за нарушение общественного порядка, потому что он кричал и опасно себя вёл на тротуаре. При этом у NYPD нет никаких доказательств того, что задержанный занимался кражами из магазина. Что касается Кёртиса Сливы, в августе 2023 года его арестовывали после того, как протест против мигрантов перед домом мэра Нью-Йорка Эрика Адама вылился в потасовку.