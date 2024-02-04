Дональд Трамп: «некомпетентный» Байден вредит демократии и уничтожает Америку
Недавно вы сказали, что станете диктатором с первого дня. Вы сказали, что закроете границу и будете бурить, бурить, бурить. Что конкретно вы имели в виду?
ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: Я думаю, вы всё понимаете. Это было интервью с Шоном Хэннити, мы просто веселились. И я сказал: «Я буду диктатором», потому что он спросил, действительно ли я собираюсь стать диктатором. Ну я и ответил: «Абсолютно. Я собираюсь стать диктатором на один день». И я не говорил «с первого дня»!
Вы имели в виду указы? Что это значит?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, нет. Было сказано предельно просто: «Я закрою границу и буду бурить, бурить и бурить». Вот и всё. И после этого я не собираюсь становиться диктатором. Это было сказано в шутку. Я удивлен, что именно вы задали этот вопрос. Но большинство людей говорят: «Он так сказал!» Но если вы послушаете дальше, то после этого я говорю, что мы немедленно начнём бурить.
Мы будем добывать энергию, и у нас будет прочная граница. Мы закроем границу, потому что ни одна страна не может такого выдержать. Просто посмотрите на то, что происходит с нашей страной: сюда прибывают люди из тюрем и колоний, из психиатрических клиник и приютов для сумасшедших. Наша страна разрушается.
Господин президент, я задала вам этот вопрос потому, что ваши критики говорят, что это повод для беспокойства. Мол, это конец демократии, а вы диктатор. И я хотела бы, чтобы вы объяснили, что вы имели в виду. Другими словами, идёт ли речь об указах? Планируете ли вы в этот раз использовать больше указов, чем в прошлый? Примените ли вы указ для закрытия границы?
ДОНАЛЬД ТРАМП: В указах нет ничего плохого. Байден постоянно их использует. По-моему, Байден вреден для демократии, потому что он некомпетентен. Давайте будем честны. Посмотрите, что происходит с нашей страной: её уничтожают прямо на наших глазах.
Дата выхода в эфир 04 февраля 2024 года.
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