Fox News: губернатор Техаса бросил вызов Байдену и вступил в борьбу с мигрантами

Губернатор Техаса Грег Эбботт вопреки политике Белого дома стал жёстче контролировать границу. В итоге он почти сразу достиг своей цели: нелегальные мигранты изменили свой маршрут и стали направляться не в его штат, а в Калифорнию или Аризону. Как говорит статистика, в некоторых местах поток мигрантов сократился в четыре раза. Шериф из Аризоны Марк Лэмб в интервью Fox News объясняет это тем, что картели идут по пути наименьшего сопротивления.

Несмотря на противодействие Белого дома, губернатор Техаса Грег Эбботт наращивает контроль на границах. И похоже, что нелегальные мигранты его поняли и направляются в другие приграничные штаты. Источники в таможенно-пограничной службе рассказали Fox News, что за последнюю неделю января пограничники задержали более 32 тысяч нелегальных иммигрантов. И более 71 процента таких задержаний произошли в Аризоне и Калифорнии.

С нами на связи шериф округа Пинал в Аризоне и кандидат в сенат США Марк Лэмб. Шериф Лэмб, давайте поговорим про эти цифры, давайте поговорим про эти перемены. Почему внимание нелегальных иммигрантов переместилось с Техаса на Аризону и Калифорнию?

МАРК ЛЭМБ, шериф округа Пинал, Аризона: Картели — это бизнес, они всегда будут идти по пути наименьшего сопротивления. И если Техас начинает сопротивляться, то поток пойдёт в Аризону. К тому же люди тоже смотрят новости, даже те, что хотят прибыть к нам незаконным путём. И если они считают, что лучше всего прибыть в Аризону, то туда они и направятся. Именно поэтому там и наблюдается рост на 30 процентов за последние пару недель только в районе Тусона.

Давайте посмотрим, в техасском городе Игл-Пасс в декабре были задержаны 71 тысяча человек, а в январе — 16 тысяч. Это сокращение на 76 процентов за один месяц.

Дата выхода в эфир 04 февраля 2024 года.