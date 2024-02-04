Губернатор Техаса Грег Эбботт вопреки политике Белого дома стал жёстче контролировать границу. В итоге он почти сразу достиг своей цели: нелегальные мигранты изменили свой маршрут и стали направляться не в его штат, а в Калифорнию или Аризону. Как говорит статистика, в некоторых местах поток мигрантов сократился в четыре раза. Шериф из Аризоны Марк Лэмб в интервью Fox News объясняет это тем, что картели идут по пути наименьшего сопротивления.
Несмотря на противодействие Белого дома, губернатор Техаса Грег Эбботт наращивает контроль на границах. И похоже, что нелегальные мигранты его поняли и направляются в другие приграничные штаты. Источники в таможенно-пограничной службе рассказали Fox News, что за последнюю неделю января пограничники задержали более 32 тысяч нелегальных иммигрантов. И более 71 процента таких задержаний произошли в Аризоне и Калифорнии.
С нами на связи шериф округа Пинал в Аризоне и кандидат в сенат США Марк Лэмб. Шериф Лэмб, давайте поговорим про эти цифры, давайте поговорим про эти перемены. Почему внимание нелегальных иммигрантов переместилось с Техаса на Аризону и Калифорнию?
МАРК ЛЭМБ, шериф округа Пинал, Аризона:Картели — это бизнес, они всегда будут идти по пути наименьшего сопротивления. И если Техас начинает сопротивляться, то поток пойдёт в Аризону. К тому же люди тоже смотрят новости, даже те, что хотят прибыть к нам незаконным путём. И если они считают, что лучше всего прибыть в Аризону, то туда они и направятся. Именно поэтому там и наблюдается рост на 30 процентов за последние пару недель только в районе Тусона.
Давайте посмотрим, в техасском городе Игл-Пасс в декабре были задержаны 71 тысяча человек, а в январе — 16 тысяч. Это сокращение на 76 процентов за один месяц.
Информация, что команда экс-президента США Дональда Трампа предлагала Роберту Кеннеди — младшему присоединиться к предвыборной кампании в качестве вице-президента, не соответствует действительности. Об этом сообщил сам бывший глава американской администрации.
Вооружённые силы Украины выпустили по Горловке в ДНР четыре кассетных снаряда. Информацию об этом предоставили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Человекоподобного робота по имени Vyommitra намерена отправить в космос Индия в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил государственный министр Джитендра Сингх, курирующий в правительстве страны атомную и космическую отрасли.
Обстрел Вооружёнными силами Украины города Лисичанска в Луганской Народной Республике — это очередной акт террора против мирного населения, продемонстрированный Украиной. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак согласился с утверждением, что в составе России Крым находился дольше, нежели являлся частью Украины. Своё мнение по этому вопросу он высказал в эфире телеканала Polsat.
Соединённые Штаты не владеют данными о гибели мирных жителей в результате бомбардировок американскими ВВС территорий Ирака и Сирии. С заявлением об этом выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Вооружённые силы Украины совершили преднамеренное военное преступление, обстреляв город Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.