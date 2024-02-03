Губернатор Арканзаса: то, что делает Байден — абсолютный позор

Байдену наплевать на то, что толпы народа пересекают границу нелегально, уверена губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс. В интервью Fox News она пояснила, что у президента есть власть, чтобы закрыть границу и предпринять множество других шагов, чтобы обезопасить собственный народ, но он этого не делает. Вместо этого, по мнению Сандерс, Байден разрушает собственную страну каждую секунду.

Ко мне присоединяется губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс. Губернатор, почему так сложно выслать людей, которые не должны здесь быть, которые нападают на полицейских, и ездят пьяные за рулём, и воруют номер социального страхования моей бабушки?

САРА ХАКАБИ САНДЕHC, губернатор штата Арканзас: Потому что у нас президент, которому абсолютно наплевать на то, что миллионы и миллионы людей пересекают нашу границу нелегально. У него есть власть закрыть границу, чтобы остановить всё это. Он может восстановить политику пребывания в Мексике.





Он вообще-то может построить стену. Он в принципе может много чего предпринять. Но он, попросту говоря, полный провал этой администрации. Только в нашем штате за последний год мы изъяли достаточно фентанила, чтобы убить каждого человека во всём нашем штате.





А это почти три миллиона человек. Каждый мужчина, женщина и ребёнок. Достаточно фентанила, и это только в нашем штате. То, что делает этот президент, — абсолютный позор. И это ещё один пример того, почему в ноябре он должен уйти, а Дональд Трамп обязан вернуться на его место, чтобы мы могли обезопасить нашу границу и вернуть нашу страну.

Как вы думаете, Джо Байден любит эту страну?

САРА ХАКАБИ САНДЕРС, губернатор штата Арканзас: Если бы это было так, он бы не пытался её уничтожить каждую секунду, каждую минуту, каждый час. А он делает именно это. Он позволил нашей экономике просесть, он позволил нашей границе полностью развалиться. Наши враги уже точно нас не боятся, наши союзники нас не уважают.





Буквально всё, что он делает, направлено на разрушение и гибель людей в этой стране. И это совершенно позорно и дисквалифицирует его как президента Соединённых Штатов, если он не может выполнить простейшую работу и обезопасить границу либо на юге, либо на севере.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2024 года.