Бывший сотрудник ФБР: политика открытых границ Байдена — величайшая угроза безопасности в истории США

Экс-сотрудник ФБР предупредил, что политика открытых границ Байдена несёт опасность для страны и может подвергнуть США риску нападения в стиле 7 октября, сообщает Fox Business. По его мнению, бардак на границе представляет величайшую угрозу безопасности в истории США. Власти просто не знают, кто проникает в страну. Лишь по приблизительным подсчётам за последние три месяца на территорию США попали более 100 000 беглецов, и отследить их передвижения практически невозможно.

СТЮАРТ ВАРНИ, телеведущий: Один бывший сотрудник ФБР предупредил, что политика открытых границ Байдена может подвергнуть США риску нападения в стиле 7 октября. Что ещё он сказал?

КАТРИНА КАМПИНС, телеведущая: Это Крис Суакер. Он сказал, что граница — наша самая большая угроза безопасности за всю историю.

КРИС СУАКЕР, бывший сотрудник ФБР: Эта открытая граница, 1800 миль открытой границы, представляет самую большую угрозу безопасности в нашей жизни. И мы можем закрыть входную дверь, либо охранять нашу входную дверь, если вам так больше нравится, в аэропортах и на вокзалах и на других транспортных узлах.





Но если мы просто оставим нашу границу открытой, то вся работа нашей разведки идёт в никуда. Потому что мы не знаем, кто к нам проникает.

КАТРИНА КАМПИНС: Это настолько правда. Ну как можно осуществлять наблюдение за беглецом? А у нас как минимум 100 тысяч беглецов, о которых, как нам кажется, мы знаем. И это с октября. То есть за три месяца.

СТЮАРТ ВАРНИ: Хороший вопрос. Дэвид, вы высказывались по целому ряду вопросов этим утром. Хотите как-то прокомментировать бардак на границе?

ГОСТЬ СТУДИИ: Да, я думаю, это однозначно кризис власти. Я думаю, требуется принять решительные меры. Но одно совершенно точно, и это имеет отношение к большей части нашей политики. Надо быть готовым принимать непопулярные решения. И я считаю, что иногда правильная политика будет непопулярной.





Я думаю, это во многом относится и к внешней политике. Она становится более правой или более изоляционной, но надо делать то, что необходимо. А президент Байден боится быть непопулярным у своей избирательной базы. И поэтому он провалил своё президентство из-за бардака на границе.

СТЮАРТ ВАРНИ: Да, Дэвид, большое спасибо!

Дата выхода в эфир 30 января 2024 года.