Марджори Тейлор Грин: мы имеем дело с беспрецедентным вторжением на нашу границу

Республиканцы собираются голосовать по статьям об импичменте министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, сообщает Fox Business. Его обвиняют в умышленном несоблюдении закона и злоупотреблении общественным доверием. Процедуру инициировала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. В интервью телеканалу она объяснила, что уже невозможно игнорировать происходящее на границе. Грин назвала это беспрецедентным вторжением, которое спровоцировали министр и его босс Байден.

Теперь республиканцы палаты представителей продвигаются вперёд с двумя статьями импичмента против министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Они обвиняют его, во-первых, в умышленном и систематическом отказе соблюдать закон и, во-вторых, в злоупотреблении общественным доверием.

Это движение возглавляет конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, она присоединяется к нам сейчас. Марджори, что же будет дальше? Завтра голосование. Это будет прямо-таки настоящее голосование по импичменту или расследование по импичменту? И как нынешние переговоры с Белым домом запутывают историю с Майоркасом?

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, конгрессвумен: Спасибо за вопрос, Ларри. Завтра в нашем комитете по национальной безопасности мы фактически будем отмечать те статьи об импичменте, которые были переданы в мой комитет после того, как я спровоцировала процедуру голосования ещё в ноябре.





Так что я это продвигала и работала над этим уже довольно давно. Американский народ хочет увидеть, как это произойдёт. В сочетании с тем фактом, что у нас есть федеральное правительство, настроенное против штата Техас, и 25 губернаторов-республиканцев, поддерживающих Техас в этом беспрецедентном вторжении на границу, спровоцированном министром Майоркасом.





А также (спровоцированном. — ИноТВ) его сознательной готовностью фактически нарушить федеральный иммиграционный закон. Этому давно уже пора случиться. Я горжусь тем, что завтра республиканцы скажут да по статьям об импичменте. По тем статьям об импичменте, которые мы сформировали вместе. И, надеюсь, мы очень скоро вынесем это на голосование в палате представителей.

Что ж, никто за это не бился так, как вы. Знаете, речь не только о несоблюдении закона, но и о подрыве общественного доверия. Ведь это очень важный момент. Подрыв общественного доверия. Все знают, что произошла серьёзная проблема и сбой. И Майоркас, и его босс Байден.

Вы знаете, президенты никогда не лгут, Марджори, у них просто происходит когнитивный диссонанс. Или у них просто появляется «неправда». Значит мы жили с этой огромной неправдой на протяжении трёх лет. Теперь пришло время ответов.

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Они не могут обмануть американский народ, Ларри. Мы с вами оба знаем, что это ужасно. Месяц за месяцем происходит очередное историческое число вторжений. Самые высокие цифры были в декабре. Но мы не можем больше наблюдать, как каждый день американцы погибают от передозировки фентанилом, и за преступлениями нелегальных иммигрантов.





Ведь это же члены конгресса. Мы законодатели, а не министр внутренней безопасности. А министр Майоркас собственноручно сделал возможным это вторжение на границу. Он массово освобождал нелегалов, незаконно въехавших в страну.





И вот мы имеем дело с трагически погибшими тремя военнослужащими из Джорджии в результате этого ужасного нападения, о котором мы только что узнали. Я думаю, что они предпочли бы охранять нашу южную границу и защищать нашу родину, чем трагически погибнуть из-за слабости Байдена и его ужасной внешней политики, которые и привели к этому нападению.

Да, мэм. Это всё, что я могу сказать, да, мэм. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, спасибо вам огромное. Мы это очень ценим.

Дата выхода в эфир 30 января 2024 года.