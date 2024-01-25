Американский сенатор: политика открытых границ Байдена — это реальная опасность для США

Последствия действий Джо Байдена его политики открытых границ будут ощущаться в течение многих лет, возможно, десятилетий, заявил сенатор Рон Джонсон в эфире Fox Business. Это катастрофа и реальная опасность для Америки. Именно демократы стали причиной этой проблемы, когда проголосовали за прекращение строительства стены, которая уже была оплачена, и пустили в страну всех без разбора.

К нам присоединяется сенатор Рон Джонсон. Сенатор, рады снова видеть вас. Мы видим всё больше и больше сообщений о том, что банды наркоторговцев по всей стране захватывают американские города и кварталы. Была даже перестрелка между наркоторговцами прямо там, где вырос Байден, в городе Скрантон.

У нас также есть темнокожие избиратели-демократы, подающие в суд на Чикаго из-за пограничного кризиса. Чикаго сейчас грозит семь судебных исков по этому поводу. Что вы думаете?





РОН ДЖОНСОН, сенатор: Во-первых, последствия действий Джо Байдена и его коллег-демократов в конгрессе, их политики открытых границ будут ощущаться в течение многих лет, возможно, десятилетий.





Знаете, в Висконсине я встретился с шерифами округа, и они рассказали о том, что в Чикаго был перевалочный пункт для незаконного оборота наркотиков. А теперь такие пункты, многочисленные пункты расположены по всему Висконсину. Так что ситуация полностью вышла из-под контроля.





Шесть миллионов мигрантов с момента прихода Байдена к власти, два миллиона перебежчиков, и мы понятия не имеем, кто эти люди. Мы не знаем, кто те шесть миллионов, где они проживают.





Это катастрофа, это явная и реальная опасность для Америки. Суть в том, что демократам нужна открытая граница, они стали причиной этой проблемы. Хотелось бы послушать, что скажет Джон Тестер, который голосовал против достройки стены, которая уже была оплачена.





Теперь, думаю, у него остаётся религия, потому что наконец-то средства массовой информации… Потому что мэр Адамс сказал, что это разрушит Нью-Йорк… Мэры-демократы выражают недовольство, СМИ приходится это освещать в более правдивой манере. Но всё равно они прикрывают Байдена.

А теперь это уже стало настоящей проблемой. Я уверен, что демократы ведут переговоры не о безопасности границы, они ведут переговоры о политическом прикрытии. Республиканцы должны настаивать на том, что мы действительно обеспечим безопасность границы. И боюсь, что переговоры как раз к этому и придут.

Избиратели-демократы из рабочего класса считают пограничный кризис несправедливым. Они усердно трудились, они ждали очереди, они платили налоги, а теперь не могут выйти на пенсию, потому что их сбережения съела инфляция.

Наблюдать за тем, как нелегальные иммигранты переходят границу и получают деньги, дома, разрешения на работу, рабочие места, в то время как их реальная заработная плата снижается, — они чувствуют, что это несправедливо.

А теперь Рубин сообщает, это Дэвид Рубин, сенатор, он говорит, что Управление транспортной безопасности (TSA) подвергается лавине критики и пристального внимания за размещение в аэропорту Майами табличек, сообщающих нелегальным иммигрантам, что они могут проходить через контрольно-пропускные пункты без удостоверения личности с фотографией!

Как они могут так поступать, спустя всего одно поколение после 11 сентября, когда 19 террористов сели на самолёты, чтобы убить тысячи американцев.

РОН ДЖОНСОН, сенатор: Потому что они работают на Джо Байдена. Но они правы, это несправедливо. Это разрушительно и опасно. Правление демократов разрушает нашу страну. Надеюсь, избиратели-демократы поняли, за что они голосовали и что получили.





Каждый доллар, который был у них в начале работы администрации Байдена, сейчас стоит 85 центов. И хотя инфляция замедляется, ущерб уже нанесён. И эта политика открытых границ, она разрушает наши маленькие и большие города по всей Америке. Мы ещё даже не начали ощущать последствия политики открытых границ в полном объёме.





Слабость во внешней политике разожгла пожары по всему миру, потому что это придало уверенности нашим противникам. Вот что даёт демократическое правление, и я надеюсь, что избиратели-демократы понимают это и проголосуют иначе.

Давайте послушаем Дэйва Рубина по этой теме. Смотрите.

ДЭЙВ РУБИН, политический комментатор: Эта вывеска была в зоне перед контрольно-пропускным пунктом. Это уже та очередь, куда попадают определённые люди, которые должны были получить предварительное разрешение TSA. Понятия не имею, как иммигранты вообще могут оказаться в этой очереди, как и в любой другой вообще-то.





Я не знаю, когда там появилась эта вывеска. Но в данном случае, я обычный гражданин, который заметил что-то, что меня встревожило, и я опубликовал эту фотографию в интернете. И я рад, что это привлекло внимание к этой проблеме. Потому что, во-первых, ну не должны люди быть в этой стране нелегально. Это уже их первое нарушение закона.

Сенатор Джонсон, что скажете напоследок?

РОН ДЖОНСОН, сенатор: Ещё раз, открытые границы — это явная и реальная опасность для Америки. Она несправедлива. Несправедлива по отношению к людям, которые приезжают в нашу страну легально, в качестве легальных иммигрантов. Это должно прекратиться.





Пора уже демократам серьёзно отнестись к безопасности границы. Надо чтобы переговорщики от Республиканской партии настаивали на том, чтобы частью сделки, какой бы она ни была, стала безопасность границы, а не создавали лазейки. Это может быть хуже, чем отсутствие сделки.

Сенатор Джонсон, спасибо большое, были рады вас видеть.

Дата выхода в эфир 24 января 2024 года.