European Conservative: республиканцы будут выступать против выделения помощи Украине, пока не будет обеспечена безопасность границы

Ситуация на границе с Мексикой просто катастрофическая, пишет The European Conservative. Республиканская партия считает, что борьба с миграционным кризисом приоритетнее для национальной безопасности, чем поддержка Киева. Джо Байден уже несколько месяцев пытается получить одобрение на выделение дополнительных средств для Украины и Израиля.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал ситуацию на границе «катастрофой в области национальной безопасности и гуманитарной помощи». Республиканцы не одобрят новый пакет помощи для Киева, пока ситуация не будет взята под контроль, пишет The European Conservative.

Байден уже давно требует от конгресса одобрения на выделение 61 млрд $ Украине и 14 млрд $ для Израиля. Но если Израиль поддерживают и республиканцы и демократы, то с Украиной ситуация иная. Республиканцы считают, что «война зашла в тупик», деньги всё ещё куда-то уходят, внятной военной стратегии нет, и вообще, Украина вполне может стать новым Афганистаном.

При этом у США есть серьёзная внутренняя проблема, которая всё ещё не решена. Это проблема мигрантов. С приходом Байдена к власти поток мигрантов сильно увеличился, въехать в страну в целом стало значительно проще, отмечает издание. В основном люди перебираются через границу с Мексикой, которая и стала эпицентром миграционного кризиса.

В мае 2023 года в палате представителей был принят закон, который ужесточает правила для просителей убежища.

То, как решится вопрос с обеспечением безопасности границы, напрямую повлияет на итоги президентских выборов, где скорее всего от своих партий будут избираться Трамп и Байден. Так как, согласно опросам, эта тема очень беспокоит электорат.

При этом действующий президент считает, что именно отсутствие помощи Киеву станет угрозой для национальной безопасности, НАТО и всего остального мира.