WP: захват участка границы властями Техаса стал очередным витком эскалации конфликта с Вашингтоном

Нацгвардия Техаса заблокировала доступ для агентов федеральной пограничной службы США к участку границы на реке Рио-Гранде, сообщает The Washington Post со ссылкой на администрацию Байдена. Этот шаг местных властей стал очередной эскалацией многолетнего конфликта между техасским губернатором Грегом Эбботом и миграционными властями Соединённых Штатов.

Национальная гвардия Техаса по приказу местного губернатора Грега Эбботта заблокировала доступ для агентов федеральной пограничной службы США к участку реки Рио-Гранде, сообщает The Washington Post со ссылкой на администрацию Байдена.



Сотрудники Департамента общественной безопасности и Национальной гвардии Техаса ещё в среду начали возводить ограждение и устанавливать колючую проволоку вдоль берега в парке Шелби в районе пограничного перехода Игл-Пасс, куда в последние месяцы прибывают тысячи мигрантов.



Этот шаг побудил администрацию Байдена обратиться в Верховный суд с просьбой о быстром вмешательстве. Правительственные юристы в пятницу в своём судебном заявлении указали на то, что речь идёт о международной границе, которая находится в юрисдикции федеральных властей.



Нынешний захват участка границы знаменует собой очередную эскалацию многолетнего конфликта Эбботта с федеральными миграционными властями по поводу контроля над границей США в Техасе.



Профессор права в Университете Джорджа Мейсона Илья Сомин, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что этот шаг техасского губернатора «увеличивает риск вооружённого противостояния».



«Это создаёт потенциально опасную ситуацию, когда пограничный патруль сталкивается с вооружёнными войсками Национальной гвардии, и если кто-то сделает что-то глупое, может возникнуть злополучная конфронтация», — отметил он.



«Это гражданская война между штатом и федералами, и, к сожалению, Игл-Пасс оказался в центре», — заявил работник местного округа Исаак Руис.



«Думаю, не будет преувеличением сказать, что столь прямой конфронтации между штатом и федеральным правительством мы не наблюдали со времён десегрегации», — подчеркнул Стив Владек, эксперт по конституционному праву из Техасского университета.