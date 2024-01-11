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Fox News: Трамп пообещал крупнейшую в истории депортацию нелегалов из США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в 2024 году начать «крупнейшую в истории страны депортацию» нелегальных мигрантов, сообщает Fox News. В качестве примера нежизнеспособности нынешней миграционной политики он привёл Нью-Йорк, где учеников школы перевели на дистанционное обучение, чтобы разместить в здании почти 2000 мигрантов.

ВЕДУЩИЙ: Давайте послушаем Ким, владелицу небольшого предприятия из города Граймс, всё верно? Ким, где вы? 

ИЗБИРАТЕЛЬ: Верно.
 
ВЕДУЩИЙ: Вы уже знаете, кого поддержите на партийном собрании в понедельник?
 
ИЗБИРАТЕЛЬ: Я с гордостью могу сказать, что являюсь руководителем избирательной кампании в округе.
 
ВЕДУЩИЙ: И поддерживаете вы?
 
ИЗБИРАТЕЛЬ: Дональда Трампа.
 
ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Со светлыми, золотистыми волосами.
 
ИЗБИРАТЕЛЬ: У меня действительно светлые, золотистые волосы.
 
ДОНАЛЬД ТРАМП: Большое спасибо, это замечательно. Большое спасибо.
 
ВЕДУЩИЙ: Какой у вас вопрос к бывшему президенту?
 
ИЗБИРАТЕЛЬ: Вы говорили, что можете обеспечить безопасность границы за 24 часа после вступления в должность. Как вы соберёте несколько миллионов людей, которые уже незаконно попали в нашу страну, и вернёте их в их страны?
 
ДОНАЛЬД ТРАМП: Отличный вопрос. Это нежизнеспособно для нашей страны. У нас здесь миллионы и миллионы людей. Это нежизнеспособно. Вы видели, что происходит в Нью-Йорке, где выгнали обычных студентов и на их место привезли мигрантов? Нас ждёт крупнейшая депортация в истории нашей страны. Мы возвратим всех туда, откуда они пришли. У нас нет выбора. У нас просто нет выбора.
 
Дата выхода в эфир 11 января 2024 года.
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источник
Fox News США Северная Америка
теги
граница депортация Дональд Трамп нелегальная иммиграция Нью-Йорк США
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