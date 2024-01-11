Fox News: Трамп пообещал крупнейшую в истории депортацию нелегалов из США
ВЕДУЩИЙ: Давайте послушаем Ким, владелицу небольшого предприятия из города Граймс, всё верно? Ким, где вы?
ВЕДУЩИЙ: Давайте послушаем Ким, владелицу небольшого предприятия из города Граймс, всё верно? Ким, где вы?
Президент России Владимир Путин пообещал, что когда-нибудь посетит Курилы.
Доктор медицинских наук главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков посоветовал метеозависимым людям при резких изменениях погоды уменьшить физические и умственные нагрузки, больше отдыхать и высыпаться.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры и санитарки районной больницы в станице Полтавской на Кубани, привязавших к больничной койке пожилого мужчину.
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца недели.
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований под эгидой организации.
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 11 января проходит День Белгородской области.
Президент России Владимир Путин назвал несправедливой критику в адрес Минфина по теме финансирования системы ЖКХ.
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал своё мнение о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников начался в Москве.
Руководитель Главгосэкспертизы Игорь Манылов выразил мнение, что стремительно развивающиеся нейросети всё же никогда не смогут полностью заменить проектировщиков и экспертов.
Терапевт Ольга Минина дала рекомендации россиянам, которые планируют принять участие в крещенских купаниях.
Действия Центробанка и российского правительства направлены на подавление инфляции, заявил президент России Владимир Путин.
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил в своих социальных сетях о происшествии в Оманском заливе Аравийского моря.
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отметился очередным достижением в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Юта Джаз».
На территории подконтрольных Киеву районов Запорожской области повреждён ряд объектов инфраструктуры, заявил назначенный Украиной глава военной администрации региона Юрий Малашко.
Курс доллара на Мосбирже опустился до 89 рублей впервые с 29 декабря 2023 года.
Ираклий Гегечкори, представляющий интересы полузащитника Ильзата Ахметова, прокомментировал переход своего клиента из «Краснодара» в «Зенит».
Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что человеческий фактор остаётся главной причиной лесных пожаров в стране.
Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на яйца увеличением спроса на них и ростом доходов населения.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в минувшем 2023 году 25 столичных проектов из сферы технологий были удостоены международных и российских премий.
Президент России Владимир Путин высказался о росте российской экономики по итогам 2023 года.
Стали известны имена лучших игроков по итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс».
Президент России Владимир Путин заверил, что текущая ключевая ставка Центробанка носит временный характер.
Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика и микроавтобуса в Пензенской области, в результате чего, согласно обновлённой информации, погибли восемь человек.
Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ увеличили использование кустарных беспилотников на Краснолиманском участке фронта.
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Перехваченный над Тульской областью украинский БПЛА не принёс разрушений и жертв, заявили в Министерстве по региональной безопасности.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».
Российская экономика стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности, заявил президент России Владимир Путин.
Артиллерист группировки «Восток» с позывным Машук заявил, что «противник сдулся» на Южно-Донецком направлении.
Сдавшийся в плен и благодаря этому выживший украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил, что поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных.
Полузащитник «Реала» Тони Кроос был освистан фанатами в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком».
Власти Эквадора полностью контролируют ситуацию в столице республики Кито на фоне вспышки насилия, заявил посол России в стране Владимир Спринчан.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении производственного предприятия.
Вооружённые бои между бойцами палестинского сопротивления и военнослужащими Израиля возобновились в восточной части города Дженин.
Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков проведёт первый сбор в ОАЭ с «Ростовом».
Украинский беспилотник ночью пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о запрете треш-стримов депутаты Госдумы рассмотрят в весеннюю сессию в приоритетном порядке.
В Московской транспортной прокуратуре сообщили RT, что расследование ЧП со сбитием людей на железнодорожной станции «Рижская» выявило нарушения правил эксплуатации железных дорог.
Рэпер Николай Васильев, известный также под псевдонимом Vacio, заявил, что никогда не пропагандировал ЛГБТ*.
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Аделаиде.
Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что армия Киева несёт потери в неудачных контратаках в районе населённого пункта Синьковка на Купянском участке фронта.
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился забитыми шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США.
Президент «Реала» Флорентино Перес в разговоре с фанатами команды прокомментировал возможность перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации замороженных российских активов на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.
Российский боец Арман Царукян поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.
Минивэн выехал на встречную полосу на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области, где столкнулся с грузовиком, в результате погибли семь человек.
Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2024 года опубликовали турнирную сетку в женском одиночном разряде.