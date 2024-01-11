Fox News: Трамп пообещал крупнейшую в истории депортацию нелегалов из США

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в 2024 году начать «крупнейшую в истории страны депортацию» нелегальных мигрантов, сообщает Fox News. В качестве примера нежизнеспособности нынешней миграционной политики он привёл Нью-Йорк, где учеников школы перевели на дистанционное обучение, чтобы разместить в здании почти 2000 мигрантов.

ВЕДУЩИЙ: Давайте послушаем Ким, владелицу небольшого предприятия из города Граймс, всё верно? Ким, где вы?

ИЗБИРАТЕЛЬ: Верно.

ВЕДУЩИЙ: Вы уже знаете, кого поддержите на партийном собрании в понедельник?

ИЗБИРАТЕЛЬ: Я с гордостью могу сказать, что являюсь руководителем избирательной кампании в округе.

ВЕДУЩИЙ: И поддерживаете вы?

ИЗБИРАТЕЛЬ: Дональда Трампа.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Со светлыми, золотистыми волосами.

ИЗБИРАТЕЛЬ: У меня действительно светлые, золотистые волосы.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Большое спасибо, это замечательно. Большое спасибо.

ВЕДУЩИЙ: Какой у вас вопрос к бывшему президенту?

ИЗБИРАТЕЛЬ: Вы говорили, что можете обеспечить безопасность границы за 24 часа после вступления в должность. Как вы соберёте несколько миллионов людей, которые уже незаконно попали в нашу страну, и вернёте их в их страны?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Отличный вопрос. Это нежизнеспособно для нашей страны. У нас здесь миллионы и миллионы людей. Это нежизнеспособно. Вы видели, что происходит в Нью-Йорке, где выгнали обычных студентов и на их место привезли мигрантов? Нас ждёт крупнейшая депортация в истории нашей страны. Мы возвратим всех туда, откуда они пришли. У нас нет выбора. У нас просто нет выбора.

Дата выхода в эфир 11 января 2024 года.