Hill: Трамп предрёк крах экономики США

Кандидат в президенты США и экс-лидер страны Дональд Трамп предупредил, что экономику Соединённых Штатов ждёт крах, выразив надежду, что это произойдёт в течение года, а не после президентских выборов, пишет The Hill. По словам Трампа, он не хотел бы, чтобы его президентский срок был похож на президентский срок Гувера, который вступил в должность, когда экономика была стабильной, но позже столкнулся с Великой депрессией.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал экономику страны хрупкой и предупредил, что её крах может произойти в течение года, сообщает The Hill. При этом Трамп признал, что, несмотря на все недостатки, в экономике Соединённых Штатов сейчас есть и некоторые хорошие аспекты, назвав их своей заслугой.

«У нас такая хрупкая экономика, и единственная причина, по которой она работает сейчас, заключается в том, что она на последнем издыхании только благодаря тому, что мы сделали. И когда произойдёт крах — я надеюсь, что это произойдёт в течение следующих 12 месяцев, потому что я не хочу быть Гербертом Гувером», — заявил Трамп.

Кандидат в президенты от Республиканской партии объяснил, что, если он вновь выиграет выборы, он не хотел бы, чтобы его президентский срок был похож на президентский срок Гувера, который вступил в должность, когда экономика была стабильной, но позже наблюдал за началом Великой депрессии.

Предвыборный штаб Джо Байдена отреагировал на комментарии Трампа, процитировав слова действующего президента, которые он произнёс на предвыборном мероприятии несколькими днями ранее. «Президент Байден три дня назад сказал: «Кампания Дональда Трампа посвящена ему. Не Америке. Не вам», — отметили в штабе.

Как напоминает The Hill, Байден ранее сравнивал Трампа с Гувером. В декабре он назвал Трампа единственным президентом, кроме Гувера, который «потерял работу за четырёхлетний период». «И именно поэтому я часто думаю о нём как о Дональде Герберте Гувере Трампе», — приводит издание слова Байдена.