Mediaite: Трамп пообещал создать над США гигантский купол для защиты от «враждебного источника»

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал создать над Соединёнными Штатами «гигантский купол» для защиты от «враждебного источника», сообщает Mediaite. На одном из митингов в штате Айова он, в частности, отметил, что в отличие от 1980-х, когда Рональд Рейган предложил аналогичную инициативу, у США сейчас есть технологии для реализации данного проекта.
Экс-президент Дональд Трамп, выступая на митингах в штате Айова, дал множество предвыборных обещаний, среди которых — урегулирование конфликта на Украине, спасение страны от президента Джо Байдена и создание над США «гигантского купола», сообщает Mediaite.
«Знаете, а ведь эти купола начинают работать», — заявил Трамп на одном из митингов, ссылаясь на израильский «Железный купол» и на оборонную инициативу «Звёздные войны» времён президента Рональда Рейгана.
«Мне не понравилось, когда Рональд Рейган предложил это, поскольку у нас тогда не было такой технологии, — сказал Трамп. — Теперь эта технология у нас есть, и мы собираемся построить гигантский купол над нашей страной, чтобы защитить нас от враждебного источника. И думаю, что это отличная вещь, и всё это будет сделано в Соединённых Штатах. Именно это я считаю продуктивным».
Он также раскритиковал своих соперников-республиканцев: губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли. Экс-президент США, в частности, обвинил оппонентов в том, что их «купили и оплачивают неоконсерваторы, разжигатели войны и коррумпированный вашингтонский истеблишмент».
Говоря о Десантисе и Хейли, Трамп также заявил собравшимся, что оба этих политика хотят «отправлять ваши кровно заработанные деньги на финансирование бесконечных конфликтов за рубежом».
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