Избиратели Аризоны, Флориды, Джорджии, Мичигана, Северной Каролины и Пенсильвании считают, что правительство США потратило слишком много на помощь Украине, приводит The Daily Telegraph результаты нового опроса. В этих колеблющихся штатах больше сторонников политики Трампа, который утверждает, что мог бы завершить конфликт за один день, прекратив поставки американского оружия и усадив Путина и Зеленского за стол переговоров.
Треть избирателей ключевых колеблющихся штатов считают, что США потратили слишком много средств на помощь Украине, приводит The Daily Telegraph результаты нового опроса Redfield & Wilton Strategies. В Аризоне, Флориде, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине и Пенсильвании 30—37% респондентов выступают за сокращение военной поддержки Киева, а значительное меньшинство в пяти из шести штатов заявило о том, что её необходимо прекратить.
Среди избирателей шести штатов больше сторонников политики Дональда Трампа по украинского вопросу, рассказывает издание. Бывший президент утверждает, что мог бы завершить конфликт «за один день», усадив Зеленского и Путина за стол переговоров, а также прекратить поставки американского оружия. В пяти из шести штатов опрошенные уверены, что если бы в 2020 году на выборах победил Трамп, столкновения между Россией и Украиной не произошло.
Как напоминает The Daily Telegraph, Белый дом предупредил, что исчерпал финансирование на отправку оружия для Украины. Киевская армия не получит его, пока конгресс не примет резолюцию, которую блокируют республиканцы. Байдену предстоит новая битва с конгрессом за одобрение дополнительного транша в $61 млрд в пользу Украины.
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