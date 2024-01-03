Такер Карлсон: «полный хаос» — ФРС отчаялась спасти рейтинги Байдена и экономику США

За последние две недели Федеральная резервная система США резко перешла с высоких процентных ставок на низкие. По словам политического обозревателя Такера Карлсона, такая резкая смена позиции говорит о «хаосе» в экономике и отчаянии властей. Таким образом ФРС пытается не только спасти рейтинги Джо Байдена, но и сделать хоть что-то с экономикой США, которая достигла критической точки.

Около трёх недель назад Джей Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США, заявил, что «преждевременно делать уверенные выводы о том, что мы применили достаточно ограничительных мер, или рассуждать о том, когда политика может быть смягчена». Если вы не знакомы с терминологией ФРС, это означает: «Мы планируем поддерживать высокие процентные ставки». Хорошо.

Затем на прошлой неделе, две недели спустя, без всякого предупреждения, Джей Пауэлл, по-видимому, резко изменил свою позицию и сказал почти противоположное. Он заявил, что снижение процентных ставок «начинает вырисовываться и явно является темой для обсуждения во всём мире, а также для нас на нашем сегодняшнем заседании». Другими словами — мы снижаем ставки.

Многие люди, которые обратили на это внимание, пришли к выводу, что это было политическое решение. Джо Байден проигрывает президентскую гонку, и ФРС таким образом пытается его спасти. Но что, если всё куда серьёзнее? Что если они пытаются спасти не только Джо Байдена, но и экономику США? Что если основные показатели настолько слабы, что ФРС отчаянно бьётся, блуждая в темноте, в попытках понять, что же им делать?

Можно предположить, что это вполне возможно. Предполагается, что ФРС вообще-то должна быть стабильной. Именно поэтому они заговорили как юристы XIX века — чтобы убедить вас в стабильности. Но если они за две недели так меняют своё мнение по самому значимому вопросу, то в одну, то в другую сторону, это говорит о хаосе — а это плохо.

Дата выхода в эфир 03 января 2024 года.