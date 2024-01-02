AT: в случае войны США проиграют Китаю из-за всесторонней зависимости от него

14:37
Сирена ракетной опасности в третий раз за день сработала в Белгороде
Сирена ракетной опасности в третий раз за день сработала в Белгороде.
14:35
Карацев не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Брисбене
Россиянин Аслан Карацев не смог выйти во второй круг теннисного турнира в австралийском Брисбене.
14:32
Губернатор Гладков: пять целей сбито на подлёте к Белгороду, пострадала женщина
Системы противовоздушной обороны вновь сработали в Белгородской области, на подлёте к административному центру сбито пять воздушных целей.
14:24
NHK: судьба пяти человек из самолёта береговой охраны после ЧП в Токио неизвестна
Судьба пяти человек из самолёта береговой охраны, столкнувшегося с пассажирским бортом авиакомпании Japan Airlines (JAL) в аэропорту Токио, неизвестна.
14:13
Sky Sports: Руни отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема»
Легендарный футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Бирмингема».
14:01
В Белгороде отменили второй за день сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили ранее объявленный сигнал ракетной опасности, который стал вторым за день.
13:53
Собянин назвал инновационный кластер «Ломоносов» открытием 2023 года
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал инновационный кластер «Ломоносов» открытием 2023 года.
13:50
Надаль победил Тима в своём первом матче в одиночном разряде после травмы
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира в австралийском Брисбене (ATP-250).
13:50
FT: фирмы ЕС ускорили откачку газа из хранилищ на Украине из-за спроса
Европейские компании ускорили откачку природного газа с Украины на фоне увеличения спроса из-за зимнего периода.
13:37
Плющенко предстоит седьмая операция на спине
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская допустила, что фигурист вскоре проведёт операцию на позвоночнике.
13:37
МО: средства ПВО уничтожили четыре ракеты «Ольха» над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинские ракеты «Ольха» над Белгородской областью.
13:33
Талалаев: отсутствие VAR положительно влияет на качество принятия решений
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что отсутствие системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) положительно влияет на работу судей.
13:30
Минэнерго: в Киеве почти 260 тысяч потребителей остались без электричества
В Киеве почти 260 тыс. потребителей остались без электроснабжения после произошедших в украинской столице нескольких серий взрывов.
13:25
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении за сутки
Вооружённые силы России отразили шесть атак украинских военных на Купянском направлении за сутки.
13:22
В Белгороде второй раз за день сработала сирена ракетной опасности
В Белгороде второй раз за день сработала сирена ракетной опасности.
13:18
ВС России нанесли удары по объектам производства ракет и БПЛА в Киеве
Вооружённые силы России нанесли удары по военно-промышленным предприятиям в Киеве и его пригородах.
13:16
Мельникова: желаю российскому спорту не сдаваться
Российская гимнастка, олимпийская чемпионка в командном первенстве, многократная чемпионка мира и Европы Ангелина Мельникова рассказала, чего желает российскому спорту в 2024 году.
13:05
Российские военные уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6
Бойцы группировки войск «Запад» российских вооружённых сил уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 германского производства, поставленных на Украину Западом.
12:58
Гладков: ПВО сбила четыре цели на подлёте к Белгороду, есть пострадавший
Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду.
12:54
Тренер сборной Италии Спаллетти выступил против создания Суперлиги
Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти выступил против создания Суперлиги.
12:53
Гладков: в Белгороде отменён сигнал о ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде отменён сигнал о ракетной опасности.
12:49
Coindesk: стоимость биткоина превысила $45 тысяч впервые с апреля 2022 года
Стоимость биткоина превысила $45 тыс. Это следует из данных площадки Coindesk.
12:43
Медведева поздравила спортсменов и ОКР с Новым годом
Двукратная чемпионка мира в женском фигурном катании Евгения Медведева поздравила спортсменов и Олимпийский комитет России (ОКР) с Новым годом.
12:42
Пассажиров и членов экипажа горящего в аэропорту Токио самолёта эвакуировали
Всех пассажиров и членов экипажа горящего в аэропорту Токио самолёта эвакуировали.
12:34
Саблин: «Ланцеты» сожгли существенную часть западной военной техники ВСУ
Военные ВС России с помощью беспилотников «Ланцет» сожгли существенную часть военной техники ВСУ, поставленную Киеву западными странами.
12:29
В «Оренбурге» сообщили о скором переходе Томпсона
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что российский клуб близок к осуществлению трансфера чилийского полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.
12:24
NHK: борт компании JAL мог столкнуться с другим самолётом над Токио
Борт компании Japan Airlines (JAL), предположительно, столкнулся с самолётом береговой охраны над Токио.
12:15
Сирена ракетной опасности сработала в Белгороде
Сирена ракетной опасности сработала в Белгороде, всем местным жителям рекомендовали спуститься в укрытие.
12:13
39‑летний экс-боец UFC Масвидаль возобновил карьеру
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, ранее выступавший в UFC, объявил о возобновлении карьеры.
12:11
NHK: пассажирский самолёт загорелся в аэропорту Токио
В аэропорту японской столицы произошло возгорание пассажирского самолёта.
12:05
Путин: хореограф Юрий Григорович приумножил великие традиции русского балета
Российский президент Владимир Путин поздравил народного артиста хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича с днём рождения.
11:58
Эрика Андреева вышла во второй круг теннисного турнира в Канберре
Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира в Канберре (Австралия).
11:57
Рудковская: Трусова приносит 30% кассы на шоу, остальное — Плющенко и бренд
Продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, ради кого зрители приходят на шоу фигуриста Евгения Плющенко.
11:54
ВС России в 2023 году сформировали две армии, корпус, 50 соединений и частей
В Вооружённых силах России в прошлом году созданы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей.
11:45
Винер не заинтересована в международных стартах с ограничениями допуска
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что не заинтересована в международных стартах с ограничениями допуска.
11:44
Число жертв землетрясений в японской префектуре Исикава возросло до 48
Число погибших из-за последствий землетрясений в японской префектуре Исикава возросло до 48 человек.
11:40
Карякин сообщил, что попал в серьёзное ДТП в зоне СВО
Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что во время гуманитарной поездки в зону СВО попал в ДТП в Херсонской области.
11:32
Минобороны: нештатный сход боеприпаса с самолёта произошёл в Воронежской области
Минобороны России сообщило, что нештатный сход боеприпаса во время полёта самолёта российских воздушно-космических сил произошёл в Воронежской области.
11:27
Кнайсль: Запад изменил свою позицию и больше не ожидает победы Украины
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Запад поменял свою позицию по Украине и больше не ожидает победы Киева.
11:24
Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Окленде
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в новозеландском Окленде.
11:22
Салах верит в победу «Ливерпуля» в АПЛ в нынешнем сезоне
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах оценил шансы команды на чемпионство АПЛ после победы в матче 20-го тура с «Ньюкаслом».
11:17
Сирены воздушной тревоги на Украине звучали 3,5 часа
Сирены воздушной тревоги в Киеве и большинстве регионов Украины утром 2 января звучали 3,5 часа.
11:12
Министр спорта России Олег Матыцин исполнил мечты детей в рамках «Ёлки желаний»
Министр спорта России Олег Матыцин исполнил новогодние мечты Егора из Москвы и Антона из Ижевска в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».
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В Крыму назвали популизмом заявления Зеленского о планах захвата полуострова
Замглавы комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом заявления Владимира Зеленского о планируемой военной операции ВСУ по захвату полуострова.
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Ферстаппен считает, что женщинам будет сложно управлять болидом «Формулы-1»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен объяснил, почему в «Формуле-1» не выступают женщины.
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РИА Новости: Турция не будет спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО
Турецкий парламент не намерен спешить в вопросе ратификации протокола о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком законодательном органе.
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал дорогой подарок бразильскому певцу Луану Сантане.
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Спикер Воздушных сил Украины Игнат заявил, что о передаче ВСУ F-16 речи не идёт
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что о передаче украинским войскам истребителей F-16 американского производства речи не идёт.
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Синоптик Шувалов: первая пятидневка в Москве и Подмосковье будет крайне холодной
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в праздничную неделю.
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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.