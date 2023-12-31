NYT: бывшие руководители Пентагона сделали из войны выгодный бизнес

Бывшие высокопоставленные чиновники Пентагона всё чаще обращаются в венчурные фирмы, которые вкачивают миллиарды долларов в стартапы в стиле Кремниевой долины, предлагая Пентагону новые средства ведения войны, пишет The New York Times. Таким образом они надеются сорвать джекпот в виде крупных военных контрактов и заработать кучу денег.

На Рейгановском форуме по национальной обороне — элитном собрании высокопоставленных руководителей правительства и оружейной промышленности — в этом месяце присутствовала быстрорастущая группа участников: бывшие сотрудники Пентагона и военные, которые присоединились к венчурным фирмам и пытаются использовать свои связи в Вашингтоне, чтобы заработать на потенциальных продажах нового поколения оружия, пишет The New York Times.

Они олицетворяют новый тип связи, которая всегда существовала между Министерством обороны и бизнесом военных подрядов. Когда-то уходящие в отставку генералы и высшие чиновники Пентагона переходили на работу к крупным авторитетным производителям оружия, таким как Lockheed Martin и Boeing.

Теперь они всё чаще обращаются в венчурные фирмы, которые вкачивают миллиарды долларов в стартапы в стиле Кремниевой долины, предлагая Пентагону новые средства ведения войны, такие как автономные беспилотники-убийцы, гиперзвуковые самолёты и оборудование для наблюдения за космосом.

Этот новый путь в частный сектор — один из показателей того, как Соединённые Штаты пытаются стать более гибкими в использовании технологических достижений для поддержания военного превосходства над Китаем и другими соперниками. Однако в то же время тесные связи между венчурными фирмами и лицами, принимающими решения в Министерстве обороны, придают новый поворот давним вопросам о доступе и влиянии промышленности — именно сейчас, когда Пентагон находится под давлением необходимости переосмыслить распределение своего огромного бюджета на закупки.

У нового поколения венчурных инвесторов есть большой стимул использовать свою сеть правительственных и военных контактов, многим из которых они ранее помогли продвинуться по карьерной лестнице: они надеются, что им удастся сорвать большой куш и заработать кучу денег, поясняют эксперты. Поэтому они продолжают регулярно общаться с чиновниками Пентагона или членами конгресса, добиваясь изменений в политике или увеличения военных расходов, которые могут принести пользу компаниям, в которые они инвестировали.

В отличие от бывших чиновников, перешедших на работу к крупным военным подрядчикам, они не являются наёмными руководителями в государственных компаниях. Вместо этого они как венчурные капиталисты, получающие часть прибыли, когда поддерживаемые ими стартапы добиваются успеха, делают ставку на то, что по крайней мере несколько компаний, в которые они вложили деньги, сорвут джекпот в виде крупных военных контрактов — возможно, достаточный для того, чтобы получить выгодное предложение о выкупе или даже подтолкнуть один из стартапов к продаже акций и выходу на биржу, что потенциально принесёт ещё больший доход ранним инвесторам.