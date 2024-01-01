Reuters Оригинал

Reuters: Ким Чен Ын пригрозил уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР, то Пхеньян готов без малейших колебаний нанести по ним сокрушительный удар, сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына. В свою очередь, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал ускорить работу по завершению создания системы противоракетной обороны.
Reuters: Ким Чен Ын пригрозил уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта
AP
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил военному командованию страны, что необходимо мобилизовать самые мощные средства для уничтожения Соединённых Штатов и Южной Кореи, если Вашингтон и Сеул выберут военную конфронтацию, сообщает Reuters.
 
Ким Чен Ын отметил, что опасность вооружённого конфликта на Корейском полуострове становится реальной из-за «враждебных манёвров» со стороны противников.

«Если враг выберет путь военной конфронтации… наша армия должна нанести смертельный удар, чтобы полностью уничтожить его, мобилизовав все самые жёсткие средства и возможности без малейших колебаний», — заявил лидер КНДР.
 
Он сделал эти комментарии в воскресенье, когда принимал высокопоставленных военачальников в штаб-квартире правящей Трудовой партии, чтобы поздравить их с достижениями 2023 года.
 
В воскресенье лидер КНДР устроил приём для высокопоставленных членов правящей партии и присутствовал на ночном «грандиозном художественном представлении», посвящённом празднованию Нового года на стадионе «Первого мая» в Пхеньяне, где присутствовали высокопоставленные члены партии, солдаты и члены дипломатического корпуса. В представлении участвовали фигуристы, акробаты и хоры, а в полночь небо озарил фейерверк, когда зал наполнился «огромным счастьем и безграничным восторгом от встречи Нового года с великодушным отцом великой социалистической семьи».
 
Как напоминает новостное агентство, в прошлом году Северная Корея испытала крупнейшие баллистические ракеты и запустила первый военный разведывательный спутник, что Ким Чен Ын назвал важным достижением в модернизации вооружённых сил страны. Призыв повысить военную готовность государства последовал за обещанием, сделанным по завершении пятидневного заседания Трудовой партии в субботу, увеличить свой ядерный арсенал, создать военные беспилотники и запустить три новых спутника-шпиона в 2024 году.
 
В свою очередь, в понедельник президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал ускорить работу по завершению создания системы противоракетной обороны для «фундаментального сдерживания любой северокорейской ядерной и ракетной угрозы».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Reuters США Северная Америка
теги
Ким Чен Ын ракета Северная Корея спутник США Южная Корея
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров