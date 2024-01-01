Reuters: Ким Чен Ын пригрозил уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта

Если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР, то Пхеньян готов без малейших колебаний нанести по ним сокрушительный удар, сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына. В свою очередь, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал ускорить работу по завершению создания системы противоракетной обороны.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил военному командованию страны, что необходимо мобилизовать самые мощные средства для уничтожения Соединённых Штатов и Южной Кореи, если Вашингтон и Сеул выберут военную конфронтацию, сообщает Reuters.

Ким Чен Ын отметил, что опасность вооружённого конфликта на Корейском полуострове становится реальной из-за «враждебных манёвров» со стороны противников.



«Если враг выберет путь военной конфронтации… наша армия должна нанести смертельный удар, чтобы полностью уничтожить его, мобилизовав все самые жёсткие средства и возможности без малейших колебаний», — заявил лидер КНДР.



Он сделал эти комментарии в воскресенье, когда принимал высокопоставленных военачальников в штаб-квартире правящей Трудовой партии, чтобы поздравить их с достижениями 2023 года.

В воскресенье лидер КНДР устроил приём для высокопоставленных членов правящей партии и присутствовал на ночном «грандиозном художественном представлении», посвящённом празднованию Нового года на стадионе «Первого мая» в Пхеньяне, где присутствовали высокопоставленные члены партии, солдаты и члены дипломатического корпуса. В представлении участвовали фигуристы, акробаты и хоры, а в полночь небо озарил фейерверк, когда зал наполнился «огромным счастьем и безграничным восторгом от встречи Нового года с великодушным отцом великой социалистической семьи».

Как напоминает новостное агентство, в прошлом году Северная Корея испытала крупнейшие баллистические ракеты и запустила первый военный разведывательный спутник, что Ким Чен Ын назвал важным достижением в модернизации вооружённых сил страны. Призыв повысить военную готовность государства последовал за обещанием, сделанным по завершении пятидневного заседания Трудовой партии в субботу, увеличить свой ядерный арсенал, создать военные беспилотники и запустить три новых спутника-шпиона в 2024 году.

В свою очередь, в понедельник президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал ускорить работу по завершению создания системы противоракетной обороны для «фундаментального сдерживания любой северокорейской ядерной и ракетной угрозы».