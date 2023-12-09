Arirang: преемником Ким Чен Ына может стать его дочь

В Южной Кореи считают, что от нынешнего лидера Севера власть перейдет к его дочери – Ким Чжу Э. Как сообщает Arirang, она все чаще появляется на различных официальных мероприятиях, особенно военных, в сопровождении отца. Это говорит о ее растущем статусе и возможности в будущем принять бразды правления.

Министерство объединения Южной Кореи рассматривает частые публичные выступления юной дочери северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чжу Э как свидетельство того, что она может стать следующей в очереди к управлению режимом. Эта точка зрения впервые публично обсуждается правительством страны.

Правительство Южной Кореи начинает признавать дочь Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, в качестве его наиболее вероятного преемника.

Выступая перед журналистами в среду, министр объединения Южной Кореи Ким Ён Хо сказал, что северокорейский лидер, похоже, спешит перевести часть внимания на свою дочь, что указывает на то, что он пытается продемонстрировать свою волю к престолонаследию в условиях трудностей, с которыми сталкивается Север.

Мнение министра возникло на фоне спекуляций о том, что частые появления Ким Чжу Э на публике указывают на то, что она может быть следующей в очереди.

На прошлой неделе Ким Чжу Э вместе с отцом была замечена в командовании ВВС Северной Кореи.

Северная Корея обнародовала очень редкую фотографию, на которой Ким Чжу Э стоит ПЕРЕД северокорейским лидером, что свидетельствует о растущем значении ее статуса.

Другой чиновник из Министерства объединения также заявил, что Ким Чжу Э может стать следующим лидером. Они отметили тот факт, что из 19 ее публичных выступлений 16 были посвящены военным событиям, где были замечены военачальники, отдававшие честь Ким Чжу Э. Кроме того, два года назад в Северной Корее была учреждена должность «первого секретаря», которая, по общему мнению, предназначалась для подготовки потенциального преемника Кима. Эта должность остается вакантной и по сей день.

Однако Ким Чжу Э еще молода. В отличие от своей дочери, у Ким Чен Ына было очень мало времени на подготовку к передаче власти после смерти его отца Ким Чен Ира.

ЯН МУ ЧЖИН, президент университета северокорейских исследований: Причина раннего появления Ким Чжу Э, возможно, заключается в том, чтобы сохранить так называемую «родословную Пэкту» и установить систему наследственного престолонаследия.

Однако, по словам эксперта, пока неясно, сможет ли женщина стать верховным лидером Северной Кореи, поскольку режим по-прежнему остается конфуцианским, патриархальным обществом.

Он добавил, что выдвижение Ким Чжу Э в качестве преемницы может привести к возможной борьбе за власть между ней и ее отцом, и сказал, что необходимо провести дополнительный анализ, прежде чем делать выводы.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2023 года.