Bloomberg: США вместе с союзниками ввели санкции против Северной Кореи за запуск спутника-шпиона

Северная Корея попала под удар из-за разведывательного спутника. Как пишет Bloomberg, США, Австралия, Япония и Южная Корея ввели санкции против фирмы Green Pine и подозреваемой в кибершпионаже группе Kimsuky.

Компания Green Pine, обвиняемая в продаже оружия, была целью США и ООН более десяти лет, сообщает Bloomberg. Она используется как инструмент, чтобы «уклоняться от санкций, получать наличные деньги и осуществлять сделки с оружием, способствующие реализации программы ядерного вооружения страны». Новые санкции также направлены против подозреваемой в кибершпионаже группы Kimsuky, которая, по словам Казначейства США, действует по меньшей мере с 2012 года. Главная цель группы – сбор разведданных по вопросам национальной безопасности и в интересах внешней политики Пхеньяна. Скорее всего группа следила и за Россией, пытаясь добыть информацию о ее аэрокосмических и оборонных компаниях.

Как отмечает автор статьи, поводом для санкций со стороны США и союзников, послужил запуск Северной Корей нового спутника-шпиона 21 ноября. Пхеньян был обвинен в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН.

Американское казначейство ввело санкции против тех лиц, которые, по их мнению, связаны с компанией Green Pine. Найти же контактную информации фирмы не представляется возможным. «Предприятия, выступающие в качестве подставных компаний для незаконной деятельности Северной Кореи, часто не поддерживают веб-сайт или другое онлайн-представительство, несмотря на значительные объемы операций» — заявили в казначействе.

Пхеньян, конечно, отрицает все обвинения в нелегальной торговли оружием и кибершпионаже. Сестра Ким Чен Ына и вовсе выступила с критикой Совета Безопасности ООН. По мнению Ким Ё Чжон совет «превращается в страну беззакония, где суверенитет независимых государств бесцеремонно нарушается, крайние двойные стандарты неосмотрительно применяются, а несправедливость и бесцеремонная практика процветают из-за США и некоторых сил, следующих за ними».