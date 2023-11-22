Arirang News: в Южной Корее запуск разведспутника Пхеньяна назвали провокацией

КНДР объявила об успешном запуске военного спутника-шпиона примерно через три месяца после последней неудачной попытки, сообщает Arirang News. По информации телеканала, северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском на полигоне и заявил, что запуск укрепляет право страны на самооборону. США, Япония и Южная Корея осудили этот шаг, сказав, что он подрывает стабильность на Корейском полуострове.

Северная Корея заявляет об успешном запуске военного спутника-шпиона поздно вечером во вторник. Запуск состоялся примерно через три месяца после второй неудачной попытки. Южнокорейским военным ещё предстоит подтвердить этот факт.

С подробностями наш корреспондент по вопросам обороны Чой Мин-Юнг.

Сообщается, что поздно вечером во вторник Северной Корее удалось вывести на орбиту то, что она называет военным разведывательным спутником. Государственное центральное информационное агентство Кореи в среду сообщило, что в 22:42 во вторник Север запустил разведывательный спутник со стартовой площадки в Тончхан-ри на западном побережье.

В отчёте говорится, что ракета-носитель полетела нормально и точно, выведя разведывательный спутник «Маллиген-1» на орбиту в 22:54, через 705 секунд после запуска. Предыдущие попытки Пхеньяна дважды терпели неудачу, в мае и августе.

Сообщается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском на полигоне. И режим выступил в защиту последнего запуска, заявив, что это укрепляет его право на самооборону и повышает боеготовность его вооружённых сил.

Пхеньян также пообещал запустить больше спутников-шпионов за короткий промежуток времени.

Вскоре после запуска Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что проводит всесторонний анализ. Военные также отметили, что Сеул, Вашингтон и Токио совместно обнаружили и отследили спутник Пхеньяна, заранее разместив эсминцы Aegis вблизи запланированной траектории полёта.

Объединённый комитет осудил Север, заявив, что запуск был провокационным актом, нарушающим резолюции Совета Безопасности ООН, которые запрещают использование технологии баллистических ракет.

Белый дом и Госдепартамент США также резко раскритиковали запуск и потребовали от Пхеньяна немедленно прекратить свои провокационные действия.

МЭТТЬЮ МИЛЛЕР, представитель Госдепартамента США: Это нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, и мы продолжим работать с международным сообществом, чтобы послать КНДР чёткий сигнал о том, что её действия только усилят изоляцию, поскольку это подрывает подрывает стабильность и процветание на Корейском полуострове.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также осудил запуск.

ФУМИО КИСИДА, премьер-министр Японии: Даже если целью является запуск спутника, использование технологии баллистических ракет является явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Это также очень серьёзный вопрос, который в значительной степени касается безопасности наших людей.

Ядерные посланники Сеула, Вашингтона и Токио также провели телефонные переговоры в среду и осудили запуск Северной Кореей. Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что специальный представитель страны по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Ганн и его коллеги из США и Японии выразили глубокую обеспокоенность тем, что Пхеньян осуществил обманный запуск более чем за час до того, как о нём было первоначально объявлено.

Три страны договорились принять меры против незаконных угроз Северной Кореи вместе с международным сообществом.

Чой Мин-Юнг, Arirang News.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2023 года.