Arirang: Ким Чен Ын назвал запуск спутника-шпиона реализацией Пхеньяном «права на самооборону»

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Национальное управление аэрокосмического развития в четверг сообщил, что Пхеньян считает только что произведённый вывод на орбиту разведывательного спутника реализацией своего «права на самооборону», сообщает Arirang. По информации газеты, северокорейского лидера во время этой поездки сопровождала его дочь Ким Чжу Э, которая появилась на публике впервые за несколько месяцев.

Северная Корея продолжает вести пропагандистскую кампанию вокруг успешного вывода на орбиту разведывательного спутника — и лидер страны Ким Чен Ын в ходе визита в северокорейское космическое агентство назвал этот запуск реализацией Пхеньяном «права на самооборону». В визите приняла участие и дочь Кима Чжу Э, которая впервые за несколько месяцев появилась на публике. С репортажем — Чой Минюн.

Во время визита в Национальное управление аэрокосмического развития в этот четверг северокорейский лидер Ким Чен Ын, который приехал в компании своей дочери Ким Чжу Э, имел сияющий вид. Визит состоялся на следующий день после того, как Пхеньян объявил об успешном выводе на орбиту военного разведывательного спутника.

По данным северокорейского государственного агентства ЦТАК, Ким заявил, что получение Пхеньяном военнного разведывательного спутника является «заслуживающей гордости реализацией права на самооборону, которое никто не попрёт».

РЕПОРТАЖ КОРЕЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ: Запуск разведывательного спутника представляет собой реализацию законного права Корейской Народно-Демократической Республики на укрепление принципа самообороны. Он значительно повысит боеготовность войск в сформировавшихся сейчас в стране и близлежащих регионах обстановке в плане безопасности, создаваемой опасными военными шагами противников.

Управление посетила и дочь северокорейского лидера Ким Чжу Э, которая появилась на публике впервые с сентября, когда была на военном параде в честь годовщины создания КНДР.

В материалах северокорейских СМИ также подчёркивалось, что Ким Чжу Э присутствовала и на банкете в честь запуска — и в целом ей уделяли больше внимания, чем её матери Ли Соль Чжу.

Между тем в четверг Северная Корея опубликовала кадры запуска спутника. На кадрах видно, что ракета изрыгает четыре столпа пламени, что свидетельствует о том, что северокорейский режим нарастил количество двигателей с двух до четырёх.

ЦТАК также сообщало, что северокорейский спутник уже провёл съёмку военных баз США на Гуаме, передав данные в Пхеньян.

Согласно заявлениям Северной Кореи, официально дежурство спутника начнётся 1 декабря.

Чой Минюн, Arirang News.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2023 года.