Обозреватель National Interest: связи России и КНДР могут стать ещё более тесными

Отношения России и Северной Кореи продолжат развиваться и укрепляться, о чём свидетельствуют встреча лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре и визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньян, пишет политолог Минсон Ку в The National Interеst. По словам Минсон Ку, в частности, крепкие отношения между Москвой и Пхеньяном выражаются в готовности сторон публично делиться подробностями встреч на высшем уровне.

Встреча лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре продемонстрировала стабильность и перспективность отношений между Россией и КНДР, пишет политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа в своей статье для The National Interеst.

По словам обозревателя, хотя Москва и Пхеньян прежде не были особо близки, они уже давно разделяют общую заинтересованность в том, чтобы бросить вызов — как символически, так и на практике — мировому порядку во главе с США и американским интересам. Для этого у них разные способы: Россия это делает при помощи спецоперации на Украине, Северная Корея — путём развития ядерной программы.

Минсон Ку полагает, что этот взаимный интерес проявляется в ходе встреч и переговоров Путина и Ким Чен Ына. Первую встречу они провели в апреле 2019 года после провала переговоров КНДР и США в Ханое. В сентябре лидеры встретились во второй раз, обсудив военное сотрудничество и передачу технологий.

О «взаимной заинтересованности в осуществлении символического совместного сопротивления интересам США» также свидетельствуют и другие контакты сторон, в том числе приглашение китайской и российской делегаций на 75-ю годовщину основания Северной Кореи.

О том, что Россию и Северную Корею связывают «прочные узы», по мнению автора статьи, также свидетельствует их готовность публично сообщать о своих встречах на высшем уровне. Минсон Ку, в частности, обратила внимание на готовность России подстроиться под предпочтения северокорейского лидера и провести саммит во Владивостоке, а не в Москве, чтобы Ким Чен Ын мог прибыть на встречу на поезде.

По её словам, хотя кто-то может усомниться в значимости сентябрьской встречи, так как по её итогам не было принято никакого совместного коммюнике, здесь речь идёт о создании канала для для откровенного обмена мнениями. В результате при благоприятных политических обстоятельствах может возникнуть импульс для последующих встреч как на высшем, так и на рабочем уровнях, кульминацией которых станут важные соглашения или укрепление отношений.

В этом смысле саммит был весьма продуктивным, так как на нём Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян. Ответный визит Путина может состояться уже в ближайшем будущем — об этом свидетельствует встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с лидером Северной Кореи в Пхеньяне. О ней стороны, вероятно, также договорились на встрече в сентябре.

При этом впечатление, которое произвели переговоры, важнее того, насколько они были содержательны, пишет Минсон Ку в своей статье для The National Interеst. Москва и Пхеньян высоко оценивают значение и успех саммита. Несмотря на отсутствие совместного заявления по его итогам, он «привлёк внимание всего мира и оставил сильное впечатление», что связи России и КНДР могут в будущем стать ещё более тесными.