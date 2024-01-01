Der Tagesspiegel: победа Трампа приблизит поражение Украины

21:41
Три кинотеатра Белгорода временно остановят работу
Власти Белгорода приняли совместное решение с руководством кинотеатров «Русич», «Победа» и «Радуга» о временной приостановке работы. Билеты, которые были проданы предварительно, можно будет использовать позже, когда позволит оперативная обстановка.
21:33
Плеттенберг: Санчо близок к переходу в «Боруссию» на правах аренды
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в «Боруссии» на правах аренды.
21:33
Гладков: из-за обстрелов Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек
В результате трёх обстрелов Белгорода и Белгородского района получили ранения 11 человек, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
21:29
Ещё один неразорвавшийся снаряд уничтожат в Белгороде
В Белгороде около 21:47 будет уничтожен ещё один неразорвавшийся снаряд в частном секторе.
21:21
Washington Post: Израиль нанёс удар по члену руководства ХАМАС под Бейрутом
Ответственность за удар по пригороду Бейрута, в результате которого погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, несут Вооружённые силы Израиля, заявил американской газете The Washington Post чиновник Пентагона, имя которого не называется.
21:11
Голливудский актёр Болдуин восхитился техникой Валиевой
Голливудский актёр Алек Болдуин высказался о технике российской фигуристки Камилы Валиевой.
21:06
В Петропавловке вернули свет и газ после нештатного схода боеприпаса
В селе Петропавловка в Воронежской области восстановили электро-, газо- и теплоснабжение после инцидента с нештатным сходом боеприпаса во время полёта самолёта российских ВКС. Об этом сообщил глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов.
20:59
Новосельцев: возобновил бы карьеру ради Карпина и «Ростова»
Бывший защитник сборной России и «Ростова» Иван Новосельцев рассказал, из-за чего мог бы возобновить карьеру.
20:59
Корреспондент RT: после взрыва под Бейрутом в здании образовалась большая дыра
Корреспондент RT с места взрыва в пригороде Бейрута сообщил, что в стене здания видна большая дыра, также после удара полностью разрушен балкон.
20:55
Крупные торговые центры Белгорода приостановят работу 3 и 4 января
Власти Белгорода договорились с руководством крупных торговых центров о том, что
они приостановят работу 3 и 4 января для безопасности граждан в свете ударов со стороны украинских войск.
20:50
Консул: экстренные службы объяснили неполадками в сети звуки взрывов в Нью-Йорке
Сообщения о «взрывах» на острове Рузвельт Айленд в Нью-Йорке, вероятнее всего, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях.
20:47
Камоцци: считаю Ивича лучшим тренером РПЛ в 2023 году
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича лучшим специалистом РПЛ в 2023 году.
20:39
Times of Israel: депутат кнессета похвалил ЦАХАЛ за убийство аль-Арури в Ливане
Депутат правящей партии Израиля «Ликуд» Дани Данон похвалил израильских военных за убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута, сообщает Times of Israel.
20:24
Al Mayadeen: число погибших из-за взрыва под Бейрутом достигло шести
Число погибших в результате взрыва в южном пригороде Бейрута достигло шести, сообщает корреспондент ливанского телеканала Al Mayadeen.
20:24
Захарян остался в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Алавесом» в чемпионате Испании
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в запас на матч 19-го тура Ла Лиги с «Алавесом».
20:17
Плющенко: российское фигурное катание — номер один в мире
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказал мнение, что российское фигурное катание является номером один в мире.
20:12
Взрывы раздались в Харьковской и Николаевской областях Украины
Взрывы раздались в Богодухове Харьковской области, а также в Снигирёвке Николаевской области.
20:01
Агент Радулова заявил, что хоккеист не приостанавливал диалог с «Ак Барсом» по контракту
Юрий Николаев, агент нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, высказался о переговорах своего клиента с клубом касательно будущего.
19:57
Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури убит в результате взрыва в Ливане
Член руководства палестинского ХАМАС Салех аль-Арури погиб в результате атаки беспилотника в пригороде Бейрута в Ливане.
19:50
O Jogo: «Жил Висенте» готов отпустить Перейру в ЦСКА за €10 млн
Защитник «Жил Висенте» Габриэл Перейра скорее всего перейдёт в ЦСКА в зимнее трансферное окно.
19:37
Lebanon 24: в пригороде Бейрута взрывом убит палестинский чиновник
По предварительным данным, высокопоставленный палестинский чиновник погиб в результате взрыва в южном пригороде Бейрута, сообщает телеканал Lebanon 24. По имеющейся информации, целью атаки мог быть замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.
19:32
Сборная Канады проиграла команде Чехии и вылетела с МЧМ по хоккею
Сборная Канады по хоккею уступила команде Чехии в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира.
19:21
В Турции опровергли слухи об отмене Суперкубка в Эр-Рияде из-за Эрдогана
В Федерации футбола Турции (TFF) заявили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган не влиял на решение по отмене матча за Суперкубок страны в Саудовской Аравии.
19:14
Взрыв произошёл в южном пригороде Бейрута
Взрыв произошёл на юге от Бейрута, в пригороде столицы Ливана, сообщает Al Mayadeen. Причины взрыва пока не установлены.
19:09
Тарасова заявила, что не готова комментировать фигурное катание с Рудковской
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что не готова комментировать фигурное катание с Яной Рудковской.
19:06
Ресторатор Васильчук поддержал кандидатуру Путина на выборах 2024 года
Ресторатор Алексей Васильчук поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента России в 2024 году.
19:04
Шесть человек спасли с колеса обозрения в Пензенской области
Шесть человек спасли с колеса обозрения, которое остановилось во время работы в Пензенской области. Об этом сообщили в МЧС России.
18:59
Корнеев: Головин на правильном пути, хочется похвалить его за стабильность
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин сильно провёл первую часть сезона в Лиге 1, поэтому заслужил включение в символическую команду года.
18:54
Рэпер Снуп Дог станет комментатором Олимпийских игр в Париже
Американский рэпер Снуп Догг станет комментатором Олимпиады в Париже.
18:45
Российское генконсульство следит за ситуацией со взрывами в Нью-Йорке
Российское генконсульство в Нью-Йорке внимательно следит за обстановкой в городе после взрывов, которые произошли на Рузвельт Айленд. Информации о пострадавших россиянах не поступало, сообщил генеральный консул в Нью-Йорке Александр Захаров в эфире «России 24».
18:37
Костомаров: иногда на машинах люди останавливаются, чтобы пожать руку
Российский фигурист Роман Костомаров рассказал о поддержке соотечественников после перенесённой тяжёлой болезни.
18:34
Минобороны: мобильная группировка РВСН перевооружена с «Тополей» на «Ярсы»
Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перевооружена новейшими «Ярсами», они пришли на смену грунтовым ракетным комплексам «Тополь».
18:33
L’Équipe: «Реал» разработал новый план по подписанию Мбаппе
«Реал» попытается подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в зимнее трансферное окно.
18:23
В «Венеции» сообщили, что не получали предложений по трансферу Черышева
Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о возможном уходе российского полузащитника Дениса Черышева в зимнее трансферное окно.
18:19
Жители нескольких регионов России 2 января увидели в небе эффект гало
Жители нескольких регионов России 2 января увидели в небе эффект гало — оптическое явление, которое возникает при рассеянии света на ледяных кристаллах перистых облаков и туманов.
18:12
Третьяк считает, что Ковальчуку нужно сохранить силы для матчей плей-офф КХЛ
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что нападающему «Спартака» Илье Ковальчуку нужно сохранить силы для матчей плей-офф КХЛ.
18:09
На новых блокпостах в Киевской области начали искать уклонистов
На новых блокпостах в Киевской области ищут уклонистов, об этом сообщили в областном военкомате. Как пишет «СТРАНА.ua», военкомат заявляет, что комендатуре и полиции поставили задачу «искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации».
18:05
Исполнительный директор ФШР: у нас нет задачи удерживать шахматистов
Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв сказал, что процесс смены спортивного гражданства российскими шахматистами идёт каждый год, а не только сейчас.
18:00
Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области
Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет.
17:55
Анкалаев — о бое против Уокера: я собираюсь сделать нечто особенное на следующей неделе
Российский боец Магомед Анкалаев высказался о реванше с бразильцем Джонни Уокером на UFC Fight Night.
17:50
Тимати поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России
Рэпер Тимати поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году.
17:45
Колесо обозрения с людьми остановилось в Пензенской области
Колесо обозрения остановилось в Пензенской области. На аттракционе, высота которого достигает 35 м, застряли четыре человека.
17:39
Красный Полумесяц: пять человек погибли из-за удара Израиля по помещениям ПОКП
Пять человек погибли и трое получили ранения в результате обстрела Красного Полумесяца и госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе в секторе Газа, сообщила пресс-служба палестинского отделения.
17:38
Челикович: в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей
Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович высказал мнение, что в России можно прекрасно жить на 300 тыс. рублей.
17:38
Фигуристка Синицина: я состою из оливье, холодца, икры и шампанского
Российская фигуристка Виктория Синицина написала смешной пост в социальных сетях, посвящённый прошедшему Новому году.
17:28
Франция временно закрыла посольство в Нигере
Франция закрыла посольство в столице Нигера Ниамее, оно будет закрыто до нового распоряжения.
17:21
AS: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за Киммиха
Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
17:16
В Одессе начали рассылать СМС-сообщения с призывом вступить в ВСУ
В Одессе и Одесской области начали рассылать гражданам сообщения с призывом вступать в Вооружённые силы Украины.
17:06
Найденную на дороге в Хабаровском крае тигрицу увезут в реабилитационный центр
У тигра, которого, предположительно, сбила машина в Хабаровском крае, нет открытых повреждений, но при ДТП зачастую бывают внутренние, рассказали RT в центре «Амурский тигр».
17:05
Адвокат — об обучении Аршавина на тренера: он сможет передавать опыт игрокам
Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат оценил желание Андрея Аршавина получить лицензию тренера.