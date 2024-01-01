Der Tagesspiegel Оригинал

Der Tagesspiegel: победа Трампа приблизит поражение Украины

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2024 год станет для мира переломным, пишет Der Tagesspiegel. И главный фактор, который может многое предопределить, это президентские выборы в США. Победа экс-главы Белого дома Дональда Трампа превратит Америку в «страну-изгоя», приблизит поражение Украины, а также ослабит позиции Тайваня в противостоянии с Китаем.
Der Tagesspiegel: победа Трампа приблизит поражение Украины
AP
С точки зрения геополитики, 2024 год может стать для мира переломным, пишет Der Tagesspiegel. И многое будет зависеть от результата президентских выборов в США.
 
Если главой Белого дома снова станет республиканец Дональд Трамп, Америка превратится в «государство-изгоя». В первый срок система сдержек и противовесов ещё ограничивала его в действиях, но теперь он стал опытнее и ожесточённее. Трамп будет стремиться к идеологизации государственного аппарата, мстить своим политическим противникам, а также более активно продвигать протекционизм.
 
Под угрозой окажется существование НАТО и многих других международных организаций. Сами же США ожидает усиление политической поляризации с возможностью учащения случаев применения насилия. Победа Трампа также приблизит поражение Украины, так как прекратится военная поддержка со стороны Вашингтона, и ослабит позиции Тайваня в противостоянии с Китаем. 
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источник
Der Tagesspiegel Германия Европа
теги
выборы геополитика Дональд Трамп Китай НАТО президент США Тайвань Украина
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