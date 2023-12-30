Hill: штаты, пытающиеся помешать Трампу, предостерегли о возможных последствиях

Республиканец Томас Масси выступил с предостережением в адрес штатов, стремящихся не допустить бывшего президента Трампа к президентским выборам, пишет The Hill. По его словам, Колорадо, штату Мэн и другим штатам, которые попытаются отказать в доступе любому кандидату от республиканцев, следует помнить, что палата представителей США имеет окончательное право решать, будут ли сертифицированы выборщики от этих штатов 6 января 2025 года.

Представитель республиканцев Томас Масси выступил с предупреждением в адрес штатов, стремящихся не допустить бывшего президента Трампа к президентским выборам, пишет The Hill. Он напомнил, что палата представителей США имеет окончательное право решать, будут ли сертифицированы выборщики от этих штатов 6 января 2025 года.

Верховный суд Колорадо и госсекретарь штата Мэн на прошлой неделе в четверг признали участие Трампа неправомочным на основании статьи 14-й поправки о мятеже: они отметили, что Трамп отрицал результаты выборов 2020 года и действия, приведшие к нападению толпы его сторонников на здание Капитолия 6 января 2021 года, когда оно собралось для сертификации выборщиков от каждого штата.

«Мэн, Колорадо и другие штаты, которые могут попытаться бюрократически отказать в доступе к избирательным бюллетеням любому кандидату от республиканцев, должны помнить, что палата представителей США является окончательным арбитром в вопросе сертификации выборщиков от этих штатов», — подчеркнул Масси. Вслед за тем он уточнил, что любой шаг по перераспределению голосов выборщиков в 2025 году будет зависеть от того, сохранят ли республиканцы контроль над палатой представителей, где у них сейчас небольшое большинство.

Удастся ли в итоге не допустить Трампа к выборам в любом штате, пока неизвестно. Между тем, предвыборный штаб Трампа пообещал подать судебный иск против решения госсекретаря штата Мэн, чтобы не допустить его вступления в силу. Решение штата Мэн вызвало критику даже со стороны таких противников Трампа, как депутаты этого штата. А в Колорадо Верховный суд штата отложил своё решение, чтобы его мог рассмотреть Верховный суд США. Другие штаты — и, в частности, Миннесота и Мичиган — отклонили аналогичные претензии по поводу правомочности участия Трампа в выборах.