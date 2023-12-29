Hill: «забыла про рабство» — Никки Хейли возмутила американцев незнанием истории Гражданской войны

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли подверглась яростной критике, после того как не упомянула рабство в качестве причины Гражданской войны в США, сообщает The Hill. Как передаёт издание, в ответ на вопрос избирателя Хейли заявила, что Гражданская война разразилась из-за «того, как правительство собиралось управлять страной, свободы и того, что люди могли и не могли делать».

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли, известная своими антироссийскими взглядами, подверглась яростной критике в США после того, как не упомянула рабство в качестве причины Гражданской войны в США, сообщает The Hill.

Как передаёт издание, во время предвыборного выступления в Нью-Гемпшире в ответ на вопрос избирателя Хейли заявила, что Гражданская война разразилась из-за «того, как правительство собиралось управлять страной, свободы и того, что люди могли и не могли делать».

Позже на волне критики политик попыталась оправдаться, заметив, что ссылка на рабство стала бы слишком простым ответом на вопрос. Она предположила, что избиратель, задавший ей этот вопрос, был «подставной фигурой от демократов», чем вызвала ещё больший шквал недовольства в свой адрес.

Агитационный штаб Дональда Трампа, который, по опросам, опережает Хейли в Нью-Гемпшире на 17 пунктов, в свою очередь, заметил, что проблемой был ответ, а не заданный вопрос, и назвал кандидата «явно не готовой к (выступлениям в) прайм-тайм».