Independent: Украина останется без помощи из-за «политического расстройства» в США и несговорчивости Венгрии
Нет никакой надежды на то, что в следующем году ВСУ удастся добиться крупного прорыва на фронте. Вероятнее всего, армия Киева уйдёт в глубокую оборону, ожидая дальнейших действий Москвы, прогнозирует обозреватель The Independent Кир Джайлз.
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