Telepolis: вступление Украины в ЕС связано с большим количеством рисков и проблем
Вступление Украины в ЕС связано с большим количеством проблем и рисков, пишет Telepolis. Для начала страна должна соответствовать жёстким требованиям союза. Она должна обеспечивать стабильную работу институтов, демократии, правового государства, защиту прав человека, а также меньшинств. В стране должна быть функционирующая рыночная экономика, и она должна быть готова перенять все правила, стандарты и политические подходы Брюсселя.
Но ни о какой стабильности на Украине говорить не приходится, констатирует немецкое издание. И даже если Москва и Киев подпишут мирный договор, в рамках которого будут согласованы новые границы, Украина останется нестабильной и уязвимой для конфликтов страной. Поэтому есть риск, что в будущем Европа будет втянута в боевые действия.
К тому же вступление Украины в союз потребует больших денег. По предварительным подсчётам, речь идёт о 17% европейского бюджета. Распределение затрат может, в свою очередь, привести к конфликтам между странами — членами ЕС, ведь уже сейчас — особенно на примере Венгрии — видно, как тяжело европейцам раздобыть денег для Киева.
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