Telepolis: вступление Украины в ЕС связано с большим количеством рисков и проблем

Вступление Украины в ЕС влечёт за собой большое количество проблем и рисков, пишет Telepolis. Мало того, что в результате этого шага европейцы могут быть втянуты в боевые действия против своей воли, но ещё им придётся полностью профинансировать процедуру принятия страны в союз. По предварительным подсчётам, речь идёт о 17% европейского бюджета. При этом есть опасения, что из-за процветающей на Украине коррупции деньги попадут не в те руки.

Вступление Украины в ЕС связано с большим количеством проблем и рисков, пишет Telepolis. Для начала страна должна соответствовать жёстким требованиям союза. Она должна обеспечивать стабильную работу институтов, демократии, правового государства, защиту прав человека, а также меньшинств. В стране должна быть функционирующая рыночная экономика, и она должна быть готова перенять все правила, стандарты и политические подходы Брюсселя.

Но ни о какой стабильности на Украине говорить не приходится, констатирует немецкое издание. И даже если Москва и Киев подпишут мирный договор, в рамках которого будут согласованы новые границы, Украина останется нестабильной и уязвимой для конфликтов страной. Поэтому есть риск, что в будущем Европа будет втянута в боевые действия.

К тому же вступление Украины в союз потребует больших денег. По предварительным подсчётам, речь идёт о 17% европейского бюджета. Распределение затрат может, в свою очередь, привести к конфликтам между странами — членами ЕС, ведь уже сейчас — особенно на примере Венгрии — видно, как тяжело европейцам раздобыть денег для Киева.

Да и есть серьёзные сомнения по поводу того, на что будет потрачена эта финансовая помощь. Уровень коррупции на Украине остаётся крайне высоким. Власть олигархов ослабла, но они никуда не делись. Поэтому есть риск, что полученные деньги уйдут не в те карманы.

Конечно, вступление страны в ЕС несёт в себе и некоторые выгоды. В частности, оно может стать сигналом России, что Европа продолжает поддерживать Украину. Это также позволит союзу расширить сферу своего геополитического влияния, увеличить свои экономические возможности и политическую силу. К тому же европейская промышленность может извлечь финансовую выгоду из процесса восстановления Украины, но всё же вступление страны в ЕС в то же время взаимосвязано с большими проблемами и рисками.