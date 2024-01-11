Fox News: при Трампе было лучше — темнокожие избиратели отворачиваются от Байдена

Рейтинг одобрения Байдена среди темнокожих избирателей упал с 87 процентов в 2021 году до 62 процентов — в 2023-м, сообщает Fox News. Он пытается вернуть их голоса в ходе предвыборной кампании, но пока безуспешно. Даже его однопартийцы демократы выражают опасения по поводу того, может ли он одолеть Дональда Трампа.

Рейтинг одобрения Байдена среди темнокожих избирателей упал с 87 процентов в 2021 году до 62 процентов — в 2023-м. Он пытается вернуть их голоса в ходе предвыборной кампании. Смотрите.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Превосходство белых… О, это яд. На протяжении всей нашей истории это разрывало нашу нацию на части. Этому не должно быть места в Америке. Ни сегодня, ни завтра, никогда.

И вот он снова продолжает. В то время как даже его однопартийцы демократы выражают опасения по поводу того, может ли он одолеть Дональда Трампа.

ДЖИМ КЛАЙБЁРН, конгрессмен: Я не переживаю — я очень обеспокоен. И я говорил ему о своих беспокойствах. У меня нет никаких проблем с администрацией Байдена и с тем, чем она занималась. Моя проблема состоит в том, что у нас не получалось пробиться через ту стену MAGA (движение «Сделаем Америку снова великой». — ИноТВ).

И вот утренние новости. Демократы вливают крупную сумму денег, 35 миллионов долларов, в поддержку темнокожих избирателей, латиноамериканцев, азиатов и жителей тихоокеанских островов в преддверии выборов 2024 года.

С комментариями к нам присоединяются член Республиканской партии Дороти Харп и демократ Джейсон Браун. Спасибо за то, что присоединились ко мне на этой программе. Дороти, я уже встречал вас в Джорджии, вы были в очень возбуждённом состоянии. Вы всё ещё поддерживаете Дональда Трампа, и если да, то почему?

ДОРОТИ ХАРП, сторонница Республиканской партии: Да, я всё ещё поддерживаю Дональда Трампа. И вот почему. Темнокожие избиратели теперь понимают, что Байден провалил своё руководство. Цены на бензин и вообще на всё такие высокие!

Я общалась вчера с некоторыми темнокожими избирателями. И они сказали, что всё было лучше при Трампе. Так что они ждут возможности вернуться к Республиканской партии и проголосовать за Дональда Трампа. Потому что они говорят, что Байден их подвёл. Байден не выполнил ничего из того, что обещал.

И ещё им кажется, что президент Трамп лучше понимает сообщество темнокожих. Больше, чем Байден. И вот поэтому я поддерживаю Трампа.

Дата выхода в эфир 09 января 2024 года.