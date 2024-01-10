Fox News: команда Обамы готовит «рейдерский захват» предвыборной кампании Байдена

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NYTimes: украинские войска истощены, в обороне и у «врат ада» New York Times
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Bloomberg: расширение БРИКС бросает вызов западным санкциям Bloomberg
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Bloomberg: борьба между конгрессом и Белым домом грозит поставить крест на помощи США Украине Bloomberg
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Автобус с 15 школьниками попал в ДТП на Курилах
Школьный автобус, в котором находились 15 детей, столкнулся с легковым автомобилем в посёлке Южно-Курильск на острове Кунашир, заявило УГИБДД по Сахалинской области.
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RT: в Красноярске пассажиры самолёта в Бангкок уже 11 часов ждут вылета
В Красноярске пассажиры самолёта в Бангкок ждут вылета уже на протяжении 11 часов, рассказала RT пассажирка Лейла Исаева.
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Тренер «Вашингтона» Карбери надеется, что Овечкин скоро вернётся к тренировкам
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о состоянии российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.
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Telegraph: Шольц раздражён ослаблением поддержки Украины со стороны ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц возмущён тем, что страны Европейского союза оказывают слишком мало помощи Украине, сообщило издание The Telegraph.
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Суд в Москве оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
Савёловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в социальных сетях.
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В Херсоне заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры, находящиеся в подконтрольном киевским властям городе Херсоне, получили повреждения.
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В Японии заявили, что строительство новой базы США займёт более девяти лет
Строительство новой американской военной базы в районе города Наго на Окинаве займёт девять лет и три месяца, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
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RFM: 300 человек протестуют в Польше после задержания экс-главы МВД Каминьского
После задержания бывшего главы Министерства внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика на демонстрацию в Варшаве вышли около 300 человек.
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«Ъ»: в 2023 году в России уменьшилось число угонов автомобилей
С января по ноябрь 2023 года Министерство внутренних России зарегистрировало 6,58 тыс. случаев угона транспортных средств, что на 22,9% меньше по сравнению с показателями, зафиксированными за аналогичный период 2022 года.
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Реабилитолог назвала восстановление экс-игрока «Уфы» Сысуева самым трудным в карьере
Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова ответила, какой случай был самым трудным в её практике.
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Реабилитолог считает проблемой то, что многие футболисты подражают Роналду
Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова согласилась со мнением, что многие футболисты вдохновляются примером нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду и слишком много времени проводят в зале.
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Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам
Сбербанк с 10 января повысил ставки по базовым программам ипотечного кредитования на 1,1 процентного пункта (п. п.).
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Без отопления остались более 3 тысяч жителей Владивостока из-за аварии
Более 3 тыс. жителей Владивостока остались без отопления в связи с аварией на сети теплоснабжения, говорится в заявлении прокуратуры Приморского края.
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Галлардо: Холанд перейдёт из «Манчестер Сити» в «Барселону»
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд перейдёт в «Барселону».
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
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Житель Алтая арестован за попытку участия в конфликте на стороне ВСУ
Жителя Новоалтайска Алтайского края заключили под стражу за передачу военных данных украинской террористической организации, он планировал участвовать в конфликте на стороне армии Украины.
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Летевший в Горно-Алтайск самолёт из Москвы экстренно сел в Барнауле
Самолёт, который летел из Москвы в Горно-Алтайск, совершил экстренную посадку в Барнауле с выпущенными закрылками, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
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ФИФА не будет отстранять от турниров команды из Бразилии
ФИФА не станет отстранять клубы и сборные из Бразилии из-за вмешательства государственных органов в деятельность Конфедерации бразильского футбола (CBF).
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Кильский институт: Запад в 2023 году сократил поставки вооружения Украине
Западные страны в прошедшем году заметно сократили поставки вооружений на Украину по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в данных проекта Ukraine Support Tracker, который был организован Кильским институтом мировой экономики.
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Путин прилетел на Чукотку
Президент России Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку, в город Анадырь, с рабочей поездкой.
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Павлюченкова победила Синякову и прошла в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде
Россиянка одержала победу над чешкой Катержиной Синяковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде (Австралия).
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МИД: происшествий с россиянами в Эквадоре на данный момент не зафиксировано
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких происшествий с российскими гражданами после обострения ситуации в Эквадоре к настоящему времени не зафиксировано.
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МИД: тайная встреча по Украине — попытка привлечь внимание к режиму Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тайная встреча по украинскому конфликту, которая состоялась в Эр-Рияде, является пиаром и попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского.
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Гол Гурьянова не спас «Нэшвилл» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом»
«Нэшвилл Предаторз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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РИА Новости: Турция и ООН готовят решения по продовольственной теме
Власти Турции в координации с представителями ООН разрабатывают ряд предложений по доставке продовольствия нуждающимся странам, рассказал РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе.
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Реабилитолог «Локомотива» заявила, что ей нравилось работать с Рахимовым в «Уфе»
Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова вспомнила о работе с главным тренером казанского «Рубина» Рашидом Рахимовым в «Уфе».
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CNN: ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и дроны хуситов
Военно-морские силы Соединённых Штатов сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситами) в рамках одной из крупнейших проведённых ими за последнее время атак.
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Реабилитолог восхитилась Далалояном, восстановившимся после разрыва ахилла перед Олимпиадой
Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова рассказала о самом тяжёлом повреждении в спорте.
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Глава представительства Тайваня в США встретился со спикером палаты Джонсоном
Глава представительства Тайваня в Соединённых Штатах Юй Далэй провёл встречу со спикером американской палаты представителей Майком Джонсоном за несколько дней до проведения выборов на острове.
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Губернатор Бусаргин: раненых после попытки БПЛА атаковать Саратовскую область нет
В результате попытки украинского беспилотника атаковать Энгельсский район Саратовской области пострадавших нет, все объекты работают в штатном режиме.
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Шевченко проиграл О’Коннеллу в матче второго круга турнира ATP в Аделаиде
Россиянин Александр Шевченко не смог выйти в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Аделаиде (Австралия).
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В Красноярском крае мужчина пришёл к сестре с муляжом гранаты и угрожал убийством
В Красноярском крае мужчина пришёл в гости к сестре с муляжом гранаты и угрожал убийством.
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Ассист Тарасенко не спас «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Марочко: западная техника ВСУ вязнет в снегу на ряде участков в зоне СВО
Западная техника ВСУ — колёсная и гусеничная — вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения СВО, сообщил военный эксперт и подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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Голевой пас Куликова помог «Флориде» выиграть у «Сент-Луиса» в НХЛ
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Минобороны: над Саратовской областью уничтожен беспилотник
Украинский БПЛА был уничтожен над Саратовской областью в ночь на 10 января.
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Голевая передача Михеева помогла «Ванкуверу» победить «Айлендерс» в матче НХЛ
«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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20 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
«Тампа-Бей Лайтнинг» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Маск: в США вскоре начнут заселять нелегальных мигрантов в дома американцев
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США вскоре начнут использовать дома американских граждан для размещения нелегальных мигрантов.
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Шесть бойцов ЦАХАЛ погибли при взрыве завода ХАМАС по производству ракет
Шесть военнослужащих Армии обороны Израиля погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет в Эль-Бурейдже в секторе Газа, используемом радикальной палестинской группировкой ХАМАС.
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Аргентина готова направить в Эквадор силовиков для помощи в установлении порядка
Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила в интервью телеканалу TN о готовности направить в Эквадор правоохранителей для помощи в условиях обострения кризиса в сфере безопасности.
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Количество погибших в ходе беспорядков в Эквадоре увеличилось до десяти
По меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.
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Товарооборот России и Бразилии в декабре вырос до рекордных $1,6 млрд
Товарооборот России и Бразилии в декабре 2023 года вырос в 1,8 раза и впервые достиг $1,6 млрд.
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Журналист Серант: очереди машин на польско-украинской границе останутся надолго
Журналист Марек Серант в эфире украинского Radio NV заявил, что огромные колонны машин останутся на польско-украинской границе даже после завершения протестов перевозчиков.
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Newsweek: Украина столкнётся с мощным ударом из-за обновлённых дронов «Куб»
Обновлённая версия российских беспилотников «Куб» обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине.
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В Эквадоре заявили, что преступные банды в стране являются военной целью
Члены преступных группировок на территории Эквадора являются законной военной целью для армии страны.
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Разведчики группировки «Запад» передали координаты для удара по позиции ВСУ
Разведчики группировки войск «Запад» выявили позиции ВСУ на Купянском направлении и передали координаты для их уничтожения.
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CNN: люди на Украине становятся беднее
Корреспондент американского телеканала CNN в Одессе Михаил Бочурков заявил, что люди на Украине становятся беднее.
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Ecuavisa: в центр столицы Эквадора стянули военную технику
Вооружённые силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито на фоне обострения кризиса в сфере безопасности.
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Российские Су-25 уничтожили украинский опорный пункт на Донецком направлении
Экипажи российских штурмовиков Су-25 на Донецком направлении уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами опорный пункт украинских войск.