Fox News: команда Обамы готовит «рейдерский захват» предвыборной кампании Байдена

Предвыборная кампания Джо Байдена постепенно переходит под контроль Барака Обамы и его жены Мишель — те активно пытаются повлиять на политическую стратегию нынешнего президента, подталкивая его к ещё более жёсткому курсу в отношении своего соперника Дональда Трампа, передаёт Fox News. Как полагает ведущий канала Джесси Уотерс, у команды экс-президента, похоже, имеется и план Б, который подразумевает выдвижение вместо Байдена Мишель Обамы.

А за всем этим наблюдают кое-какие очень влиятельные люди — и они сыты по горло. Речь о чете Обама.

А что, если Джо Байден проиграет? Как раз на такой случай супруги Обама организуют рейдерский захват предвыборной кампании: вместе со своим окружением они рассказывают в Вашингтоне всем, кто готов их выслушать, что кампания Байдена слишком расслаблена и скучна и что в его штабе не понимают, насколько серьёзна угроза проигрыша Трампу. В команде Обамы утверждают, что нынешний президент слишком уж умиротворён; думаю, что, используя это слово, Обама имеет в виду, что Байден вообще уже чуть ли не упокоился, но я уж не буду вкладывать слова в уста нашего бывшего лидера.

Как сообщает The Washington Post, Обама несколько раз навещал Байдена в Белом доме, дабы предупредить того, что пора кардинальным образом пересмотреть стратегию: Обама пытается убедить президента вывести кампанию из-под контроля советников внутри администрации — что в переводе означает: «Дальше действовать будут Барак и Мишель».

Ну а СМИ — только за.

ПОЛ БЕГАЛА, политтехнолог, в эфире CNN: Президенту Байдену стоит к таким советам прислушаться. Ему нужно почаще делать такие же выпады, как вчера. Пора отказаться от агитационных роликов с посылом: «Я справлялся на отлично», и перейти на посыл: «Этот человек — угроза и для демократии, и для вашего права на аборт, и для вашей социальной защищённости». Тема Трампа должна быть везде, везде. У меня есть план по обеспечению переизбрания Байдена — и эти пункты несложно запомнить, потому что я их составил в алфавитном порядке: «Выпад, выпад, выпад, выпад, выпад, выпад, выпад!»

Байден уже пытается упрятать Трампа в тюрьму до конца его дней, лишить его прав на коммерческую деятельность, исключить его из списка кандидатов, а кроме того, только что назвал его помесью Гитлера и короля Георга III — а Обама с супругой при этом считают, что президенту нужно перейти в наступление? Как-то даже страшно спрашивать, каким будет этот новый уровень агрессии.

А между тем на случай, если Трампа к моменту проведения съезда Республиканской партии всё-таки не успеют списать в утиль, Мишель Обама уже готовится выступить в качестве «плана Б».

МИШЕЛЬ ОБАМА, бывшая первая леди США: А что же будет на предстоящих выборах? Возможные на них сценарии меня пугают. Ведь кто выступает лидером, кого мы выбрали, кто выражает наши позиции, кто стоит на пресловутой высокой трибуне — это очень важный вопрос. Всё это влияет на нас так широко, что, как мне кажется, люди порой об этом даже не задумываются. Взять тот факт, что люди думают: «Правительство?.. А ну его! Оно ж и не делает толком ничего». А я такая: «Боже мой!» Правительство для нас делает очень многое, и нам нельзя считать демократию чем-то само собой разумеющимся — но порой я боюсь, что мы так её и воспринимаем. Вот какие вопросы не дают мне уснуть ночью.

«Важно, кто выступает лидером», значит? А она о ком вообще — о Трампе или о Байдене? Так сразу и не скажешь.

И тем не менее бывшая первая леди, которая редко выражает свои политические взгляды так прямо, явно зажгла бэт-сигнал.

Дата выхода в эфир 08 января 2024 года.