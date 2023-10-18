Американский обозреватель: Обама и Байден «подготовили почву» для нападения ХАМАС на Израиль

Визит президента США в Израиль — похвальное проявление солидарности с союзником, однако не следует забывать, что политика Джо Байдена создала условия для нынешнего вооружённого конфликта, заявил в эфире Fox Business обозреватель Гай Бенсон. По его словам, администрация Байдена, как и администрация Обамы, «укрепляла и обогащала» Иран и, следовательно, помогала ХАМАС.
Сегодня утром с нами Гай Бенсон. Правильно ли поступает президент, отправляясь в Израиль?
ГАЙ БЕНСОН, редактор TownHall.com: Думаю, да.
Согласен.
ГАЙ БЕНСОН: Это, пожалуй, максимальная солидарность, которую может проявить президент США в такой момент. Отправляясь туда, он в некоторой степени рискует как политически, так и физически, но его это не останавливает. Именно так и надо поступать.
Это не снимает с него ответственности за кое-какие политические решения, которые поспособствовали такому развитию событий. Вы упоминали об этом во вступительном монологе. Я согласен, нельзя просто взять и забыть об этом, сказать: «Хорошо, он отправился туда, произнёс хорошие слова, хорошие речи!» Это не отменяет всего остального!
Но, учитывая конкретные обстоятельства, попытаться максимально ясно выразить, что США максимально поддерживают Израиль, это правильно. И похвально.
Главная задача — удержать Иран от вмешательства. Вот что важно.
ГАЙ БЕНСОН: Конечно. Хотя можно сказать, что Иран уже вмешался. Потому что Иран, по сообщениям, участвовал в планировании смертоносной атаки, проведённой ХАМАС чуть больше недели назад. Так что угрозы Ирана вмешаться… Они уже вмешались. Они поощряют терроризм в регионе, причём уже много лет. И — вернёмся к критике Байдена — его администрация укрепляла и обогащала этот режим…
Что правда, то правда.
ГАЙ БЕНСОН: …практически на каждом шагу.
Да.
ГАЙ БЕНСОН: Я понимаю, что они пытаются предотвратить более масштабную эскалацию. Для президента Соединённых Штатов это, повторюсь, правильное решение. Но нынешняя администрация и администрация Обамы в каком-то смысле подготовили почву для того, что мы видим сейчас. И мы не можем просто проигнорировать этот политический компонент.
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