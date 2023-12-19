Fox News: даже Обама — всё меньше людей верят в победу Байдена

Согласно предвыборным опросам, разрыв между Байденом и Трампом увеличился на 3,5% в пользу последнего. Такого преимущества у республиканцев не было уже 20 лет, отмечает Fox News. Президент продолжает настаивать на том, что это «неправильные опросы», в то же время потенциальное поражение Байдена признают даже его союзники-демократы, такие как Барак Обама.

Дональд Трамп увеличивает своё преимущество над Байденом на три с половиной пункта в среднем рейтинге Real Clear Politics. Такого отрыва у республиканцев не было уже 20 лет: Маккейн, Ромни, Трамп — на прошлых выборах никто не лидировал с таким отрывом. Такого не был с тех пор, как Буш победил Керри в 2004 году.

Байден проигрывает во всех «колеблющихся» штатах, а его рейтинг одобрения достиг рекордно низкого уровня — 34 процента. Но Байден заявил, что опросы фальшивые. И сказал он это как раз в тот момент, когда в его кортеж врезался седан. Смотрите.

ЖУРНАЛИСТ: Господин президент, почему вы проигрываете Трампу в опросах?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Это неправильные опросы!

(Машина врезается в кортеж.)

На публике Байден ведёт себя дерзко, однако за кадром он в ярости. По сообщению The Washington Post, Байден сказал «несколько строгих слов» для собравшейся небольшой группы. Его показатели в опросах «неприемлемо низкие», и он хочет знать, какие меры его команда и кампания принимают по этому поводу.

Никто не любит винить его сотрудников больше, чем я, но Байден сам нанял этот штат, и они не могут подавать общественности ту политику, которая не работает. Это политика Байдена. Если бы люди на неё велись, Байден бы не брал четырёхдневные выходные. Сейчас не 2020 год. Он больше не может прятаться в подвале и заставлять своих сотрудников дурить прессу.

Даже Барак Обама знает, что Байден проиграет. Источник сообщил The Wall Street Journal, что Обама «знает, что это будет тяжёлая гонка», и считает, что «демократы вполне могут проиграть». Зато Хиллари по-прежнему на стороне Джо.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь США: Часть проблемы Байдена состоит не в том, что он стар. Он стар, да, это проблема, это реальность. Но этот старик сделал больше, чем многие люди вдвое моложе его. Но он скучный. А почему он скучный? Потому что он каждый день встаёт и делает свою работу. Он демонстрирует ответственное лидерство, он ведь не артист.

Кому нужны враги, когда у тебя есть такие друзья, как Хиллари?

Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.