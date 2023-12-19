Обозреватель CNN: выборы в 2024 году потрясут весь мир

Выборы, которые будут проходить по всему миру в следующем году, могут изменить привычный нам мировой порядок, пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман. Серьёзная проверка ожидает демократические режимы и демократию в целом, возможны изменения политического вектора во многих странах, устоявшиеся границы также могут быть пересмотрены — все это сулят грядущие в 2024 выборы.

Выбор в 2024 году пошатнут мировую стабильность, пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман. Это будет действительно поворотный момент, ведь в странах, которые будут голосовать, проживает более 4 млрд. человек. Они вполне смогут изменить привычный облик мира своим решением. Выборы пройдут в Бангладеше, Индии, России, ЕС, США, ЮАР, Индонезии, Пакистане, Мексике, Тайване и т.д. В Индонезии, например пройдут крупнейшие в мире однодневные выборы, в которых примут участие более 200 млн. избирателей

Как отмечает автор, в мире наблюдается тенденция к недовольству демократией, а также к росту популярности крайне правых взглядов, партий и политиков.

Выборы в Тайване вполне могут привести к эскалации напряжение между Пекином и Тайбэем, а как следствие между Пекином и США. Сейчас в предвыборной гонке с небольшим отрывом лидирует Лай Чинг-те, который планирует продолжить проамериканскую политику нынешнего президента в случае своей победы. Другие кандидаты, наоборот, ратуют за начало переговоров с Пекином или поиски «золотой середины».

Владимир Путин безусловно является главным фаворитом на пост президента России в 2024 году. Его возможным конкурентом можно назвать Алексея Нечаева. Переизбрание Путина конечно будет означать многое для расстановки сил в мире на ближайшие годы.

«Превращение самой густонаселенной страны в мире из динамично развивающейся демократии в индуистское националистическое государство, приближающееся к теократии», — так пишет автор статьи о выборах в Индии в 2024. Премьер-министр Нарендра Моди вполне возможно будет переизбран. Индия является важным торговым партнером для России и Китая.

Серьезный сдвиг «вправо» ожидается в Европе, отмечает Андельман. Там стремительно набирают популярность правые взгляды, а правый блок политическую силу. Правые европейские консерваторы и реформисты (ECR) могут даже стать третьей по величине группой в новом Европейском парламенте. Они будут поднимать вопросы по «дальнейшей помощи Украине, санкциям против России (на которые уже наложено вето Венгрией и Словакией), ограничениям иммиграции, отмене мер по контролю за климатом, правосудию и верховенству закона во всем ЕС, а также изменениям подхода Европы к Китаю».

Победа Дональда Трампа на выборах в 2024 году может «подорвать основы демократии в Соединённых Штатах» и по всему миру. Как считает автор, победа Трампа сильно скажется на НАТО и общей риторике США. Так как бывший президент в ходе предвыборной компании цитировал Путина, «похвалил северокорейского лидера Ким Чен Ына и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана».

Так что избиратели в 2024 году определят облик мира, в которым мы с вами будем жить, — подытоживает обозреватель CNN Дэвид Андельман.