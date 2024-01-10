WT: Байден становится похож на Гитлера
Президент США Джо Байден в своём выступлении яростно раскритиковал сторонников Дональда Трампа. Автор статьи в The Washington Times колумнист Чарльз Хёрт отмечает, что до этого момента ему казалось, что «наш президент не может стать более нечестным, корыстным и бредовым в своём стремлении уничтожить бывшего президента Дональда Трампа и всех, кто его поддерживает». Однако теперь, по его словам, Байден становится похож на Гитлера.
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