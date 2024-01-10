WT: Байден становится похож на Гитлера

Президент США Джо Байден сыплет всё новыми и новыми угрозами в адрес тех, кто поддерживает его конкурента и предшественника Дональда Трампа, пишет The Washington Times. По словам автора статьи, его правительство сажает в тюрьму его политических оппонентов, и в этом он становится похож на Гитлера.

Президент США Джо Байден в своём выступлении яростно раскритиковал сторонников Дональда Трампа. Автор статьи в The Washington Times колумнист Чарльз Хёрт отмечает, что до этого момента ему казалось, что «наш президент не может стать более нечестным, корыстным и бредовым в своём стремлении уничтожить бывшего президента Дональда Трампа и всех, кто его поддерживает». Однако теперь, по его словам, Байден становится похож на Гитлера.

«Даже в разгар гражданской войны президент Авраам Линкольн никогда не опускался до нападок на тех, кто осмеливался не поддерживать его политические кампании», — отмечает обозреватель. Но Байден заявил, что сторонники Трампа «представляют собой экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики».

По словам автора статьи, министерство юстиции Байдена уже посадило в тюрьму сотни его политических оппонентов и обещало посадить ещё больше. А другой вероятный кандидат в президенты, Лиз Чейни, заявила сторонникам Трампа, что, если они снова проголосуют за него, это будет «последний голос, который вы когда-либо отдали». Сама Чейни имела в виду то, что Трамп не захочет в дальнейшем покидать свой пост, однако автор считает, что такое заявление люди могут понять и иначе.