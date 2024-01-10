Fox News: демократы будут пытаться «заковать Трампа в цепи», чтобы не дать ему участвовать в выборах

Демократы все больше беспокоятся о грядущих выборах, сообщает Fox News. Они будут пытаться «буквально уничтожить Трампа», особенно через Министерство юстиции, будут оказывать беспрецедентное, «неконституционное» давление. Всё потому, что демократы считают, что в случае победы Дональда Трампа на выборах их привычный мир рухнет.

Все указывает на серьёзную панику на «дискотеке демократов». Теперь не только эксперты на MSNBC начинают беспокоиться о стойкости Джо и Камалы. Обама сообщил через Washington Post и NBC News, что он обеспокоен своим старым «номером два».

Во время частного обеда, который явно не был частным, Обама оживлённо обсуждал выборы и возможное возвращение Трампа к власти. Он даже высказал мнение близких к Байдену людей, что кампанию нужно вести агрессивно. Поскольку Трамп, похоже, готов быстро завершить борьбу за республиканскую кандидатуру.

КВЕНТИН ФУЛКС, заместитель руководителя избирательной кампании Байдена: Мы продолжим делать то, что нам нужно, чтобы быть конкурентоспособными, и чтобы убедиться, что мы развиваем инфраструктуру, необходимую для победы. В одном мы сходимся: мы должны дать отпор экстремистам Maga («Сделаем Америку снова великой», — политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом) и угрозе, которую они представляют для свободы и демократии. И поэтому мы сосредоточены на том, чтобы сделать именно это.

Хорошо. Не только Обама обеспокоен. Конгрессмен Джим Клайберн, который помог выиграть Южную Каролину для Байдена в 2020 году, бьёт тревогу.

ДЖИМ КЛАЙБЕРН, конгрессмен: Я не беспокоюсь. Я очень встревожен. У меня нет проблем с администрацией Байдена и тем, что она сделала. Моя проблема в том, что мы не смогли пробиться сквозь эту Maga-стену, чтобы донести до людей, что именно сделал этот президент.

Стена Maga — это что-то новенькое. Забавно. У демократов есть, сколько, 95 % прессы, может быть, больше, все академические круги во всех социальных сетях. Весь Голливуд у них. Так что их действительно расстраивает тот факт, что Америка раскусила их игру. И теперь всё настолько плохо, что большие парни либо предупреждают о превосходстве белой расы, либо на данном этапе просто переходят на библейский лад.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Евангельская песня гласит, — «мы зашли слишком далеко от того места, с которого начали». Никто не говорил мне, что дорога будет легкой. Я не верю, что он завёл меня так далеко, чтобы оставить. Мои соотечественники-американцы, я не думаю, что добрый Господь завел нас так далеко, чтобы оставить нас позади.

О, Боже. К нам присоединяется Ньют Гингрич, бывший спикер палаты представителей, ведущий программы Fox News. Ньют, разве Хиллари не пробовала этого? Она это делала. «Я не чувствую усталости». Помните, она цитировала Евангелие и в последние дни своей кампании пыталась вывести людей на улицу.

НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей: А Эл Гор пробовал это сделать в церкви в Питтсбурге в 2000 году. Есть определённые основы, которые проходят через демократическую партию, но я скажу вам, чего, на мой взгляд, должны опасаться республиканцы.

Поскольку демократы паникуют, они будут все чаще использовать Министерство юстиции, чтобы буквально уничтожить Трампа, чтобы он не смог конкурировать. Будет ли это означать исключение его из избирательного бюллетеня, будет ли это означать заключение его в тюрьму, я имею в виду, я думаю, что судья в Вашингтоне, который является полным радикалом, радуется идее получить повод, чтобы заковать Трампа в цепи, буквально в цепи.

И я думаю, мы не должны недооценивать, что перед лицом крушения всего, во что они верят, а именно это и представляет Трамп — альтернативный мир, где преступники сидят в тюрьме, иммигранты не въезжают в Соединённые Штаты. Мы действительно предпринимаем шаги, чтобы снова стать сильными, и они считают, что победа Трампа — это конец их мира.

И я думаю, что их окончательный ответ придёт через Министерство юстиции и будет попыткой откровенно, с полной неконституционностью уничтожить Трампа как потенциального претендента и просто буквально посадить его под замок.

Дата выхода в эфир 10 января 2024 года.