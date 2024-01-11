European Conservative: Брюссель пугает Европу Трампом, чтобы выбить из союзников деньги на оборону
Комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Брюссель хочет создать общий для всего ЕС оборонный фонд в размере 100 млрд евро, сообщает The European Conservative. Он будет нужен для увеличения объёмов закупки вооружений и наращивания собственного производства, чтобы ЕС был готов к любому конфликту.
Далеко не все в Евросоюзе понимают, зачем этот фонд нужен «вместо инвестиций в сильные национальные вооруженные силы». Чтобы убедить членов ЕС в необходимости централизованного оборонного комплекса, Брюссель прибегает к запугиванию при помощи фигуры Трампа. Бретон отсылается к какому-то разговору Трампа и Урсулы фон дер Ляйен в 2020 году, по его словам, Трамп заявил, что, — «Если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придём к вам на помощь и не поддержим вас…, и мы выйдем из НАТО». Всё это напоминает «жутковатый анекдот», отмечает издание. Также Бретон намекает, что если «европейцы не заплатят 100 миллионов евро», то Европа будет захвачена Россией.
Но защита ЕС от мнимых угроз не единственная цель этого фонда. Туда также входит и помощь Украине. Тьерри Бретон хочет, чтобы члены Евросоюза надавали на свои оружейные заводы, чтобы увеличить «производство для Украины» и поставить необходимое количество снарядов к марту.
При этом министр обороны Германии Борис Писториус в ноябре заявил, что невозможно поставить такое количество патронов в срок, «поскольку две трети от запланированного миллиона до сих пор отсутствуют».
Но Бретон, кажется, не собирается слушать тех, кто ставит под сомнение его планы. «Я не рад, когда вижу, как некоторые министры обороны говорят, что мы не сможем выполнить поставленные задачи», — заявил комиссар.
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