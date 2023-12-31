Платить всё равно придётся — TF1 об условиях предоставления Киеву западной помощи

Военная и финансовая помощь Украине со стороны западных стран принимает различные формы, однако никогда не предоставляется без условий, сообщает TF1. Как поясняет телеканал, часть стоимости поставляемых вооружений Киеву придётся возместить, как и кредиты, выдаваемые Евросоюзом. Однако, даже если средства и техника передаются Украине безвозмездно, их отправка зависит от выполнения Киевом требований союзников.

C начала украинского конфликта Киев получает помощь от десятков стран, и в первую очередь от Соединённых Штатов, стран НАТО и Европейского союза, напоминает TF1. Американцы наиболее щедры по отношению к Украине, за ними следует Германия, которая является крупнейшим европейским донором. В общей сложности с 2022 года США выделили на поддержку Киева более $75 млрд, а ЕС — более €82 млрд.

Помощь украинским властям может принимать разные формы: отправка военной техники, гуманитарная помощь и помощь беженцам, отправка денежных средств, а также военная подготовка солдат. Кроме того, каждая страна оказывает поддержку в соответствии со своими возможностями: в то время как Соединённые Штаты в подавляющем большинстве направляют военную технику, Европа вносит основной финансовый вклад.

Чтобы иметь возможность быстрее отправлять технику украинским солдатам, Вашингтон в мае 2022 года принял «закон о ленд-лизе» по образцу того, что было сделано Рузвельтом во время Второй мировой войны. Этот механизм позволяет продлить срок кредита более чем на пять лет, а также отложить оплату задолженности со стороны Украины. Таким образом, значительная часть военной помощи должна быть оплачена, однако крайний срок выплаты пока не установлен, поясняет издание.

Для европейских стран, которые отправили военную технику из своих собственных запасов, существует специальный фонд: Европейский фонд мира, который отвечает за учёт пожертвований, сделанных государствами-членами, и их возмещение за счёт средств ЕС.

Параллельно европейские государства уже выплатили своему украинскому союзнику почти €10 млрд в виде «субсидий, кредитов и гарантий». Евросоюз постановил, что Украина должна будет погашать кредиты, выданные ей на срок до 35 лет, начиная с 2033 года, однако вылпату процентов блок берёт на себя. «Вот только сможет ли Киев расплатиться в этот срок? Будет ли страна по-прежнему платёжеспособной после войны?» — задаётся вопросом издание.

Кроме того, помощь, направляемая Украине, в любом случае не является безусловной. Страна должна выполнить ряд обязательств. Инспекции, проводимые посольством США в Киеве, регулярно направляются на места, чтобы контролировать использование оружия и убедиться, что оно не продаётся на черном рынке. Европейский союз отправляет деньги только после того, как убедится в выполнении поставленных условий. Часто они касаются укрепления финансовой стабильности, принципа и верховенства права, а также реорганизации энергетической системы.

Чтобы воспользоваться новым пакетом помощи от ЕС в размере €50 млрд, который в настоящее время обсуждается в Брюсселе, «украинское правительство должно будет разработать план возрождения, реконструкции и модернизации страны и детализировать реформы и инвестиции, которые оно намерено предпринять в рамках процесса получения членства в ЕС».